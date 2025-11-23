Xe máy va chạm với xe đầu kéo, 2 mẹ con tử vong

Ngày 23-11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra trên Quốc lộ 10, thuộc địa bàn xã Nam Đông Hưng, khiến 2 mẹ con nạn nhân tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 22-11, tại Km77+100 Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Đống Năm, xã Nam Đông Hưng (tỉnh Hưng Yên), chị Nguyễn Thị H. (SN 1993, trú tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 15K1-17x.xx, chở sau là bà Nguyễn Thị Tr. (SN 1983, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) và cháu Phạm Anh Th. (SN 2019, con bà Tr.) đi theo hướng Hải Phòng - Ninh Bình.

Khi đến địa điểm trên, xe máy do chị H. điều khiển đã va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 15C-241.xx, kéo theo rơ-moóc BKS 15RM-018.xx, do anh Đặng Văn T. (SN 1989, trú tại thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến 2 mẹ con bà Tr. tử vong thương tâm.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.