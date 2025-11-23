HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe máy va chạm với xe đầu kéo, 2 mẹ con tử vong

Tr.Đức

(NLĐO)- Vụ va chạm giữa xe máy với xe đầu kéo đi cùng chiều khiến 2 mẹ con ngồi sau xe máy tử vong thương tâm

Ngày 23-11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra trên Quốc lộ 10, thuộc địa bàn xã Nam Đông Hưng, khiến 2 mẹ con nạn nhân tử vong thương tâm.

Xe máy chở 3 va chạm xe đầu kéo tại Hưng Yên khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 22-11, tại Km77+100 Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Đống Năm, xã Nam Đông Hưng (tỉnh Hưng Yên), chị Nguyễn Thị H. (SN 1993, trú tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 15K1-17x.xx, chở sau là bà Nguyễn Thị Tr. (SN 1983, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) và cháu Phạm Anh Th. (SN 2019, con bà Tr.) đi theo hướng Hải Phòng - Ninh Bình.

Khi đến địa điểm trên, xe máy do chị H. điều khiển đã va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 15C-241.xx, kéo theo rơ-moóc BKS 15RM-018.xx, do anh Đặng Văn T. (SN 1989, trú tại thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến 2 mẹ con bà Tr. tử vong thương tâm.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Hai anh em họ ở Đà Nẵng tử vong thương tâm

Hai anh em họ ở Đà Nẵng tử vong thương tâm

(NLĐO) – Không thấy con ở nhà, người cha ở Đà Nẵng đi tìm thì phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép nằm bên thành cống.

Hai vợ chồng tử vong thương tâm trong vụ lật xe trên đèo Ngọc Vin

(NLĐO) - Hai nạn nhân tử vong trong vụ xe tải mất lái lao xuống vực tại đèo Ngọc Vin được xác định là vợ chồng.

Nam công nhân ở Cà Mau tử vong thương tâm

(NLĐO) – Trong lúc vận hành máy tạo hạt phân bón, anh Đ.C.L. quê Cà Mau đã không may bị cuốn vào vào vùng nguy hiểm dẫn đến tử vong

