Mẹ kế chủ mưu, xúi hai con riêng sát hại cha ruột

Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giết người” với vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường An Hải.

Mẹ kế Nguyễn Thị Kim Sau đứng sau màn kịch con trai sát hại cha ruột

Trước đó, ngày 26-2-2026, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Bảo (SN 2007, trú phường Sơn Trà) về hành vi “Giết người”.



Trong quá trình làm rõ vụ án, các điều tra viên phát hiện lời khai của Bảo xuất hiện nhiều mâu thuẫn so với dấu vết tại hiện trường và diễn biến thực tế.

Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự tập trung rà soát, dựng lại toàn bộ vụ việc để bóc tách vai trò của các đối tượng liên quan.

Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt tạm giam đối tượng

Kết quả điều tra xác định tối 23-2-2026, Nguyễn Thái Bảo cùng Nguyễn Quốc Huy (cả hai đều là con ruột của nạn nhân) thực hiện kế hoạch do bà Sau bàn bạc, dàn dựng từ trước. Cơ quan công an xác định bà Sau và Huy là những người giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng 22 giờ cùng ngày, Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ông Nguyễn Chiến Thắng. Sau khi được người thân can ngăn, Bảo bỏ đi. Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ ngày 24-2, Bảo quay lại nhà, lên phòng ngủ của cha ruột khi nạn nhân đang ngủ rồi dùng dây vải siết cổ.



Ông Thắng tỉnh dậy chống cự, hô hoán nên Bảo bỏ chạy về khách sạn Hana trên đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải.

Theo cơ quan điều tra, đến khoảng 4 giờ cùng ngày, bà Sau tiếp tục nhắn Nguyễn Quốc Huy liên lạc, yêu cầu Bảo quay lại gây án. Người phụ nữ này còn chuẩn bị sẵn búa tại khu vực cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà.

Cơ quan công an xác định trong lúc xảy ra vụ việc, bà Sau và Huy không can ngăn mà còn liên tục xúi giục Bảo dùng hung khí tấn công ông Thắng. Sau đó, khi Bảo xuống tầng 1, bà Sau tiếp tục kích động Huy dùng bàn ủi đánh vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh.

Sau khi gây án, các đối tượng bị cáo buộc đã tìm cách xóa dấu vết hiện trường, thay quần áo dính máu và thống nhất lời khai nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Tại cơ quan công an, bà Sau khai do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài nên nảy sinh ý định xúi giục hai con riêng của chồng sát hại cha ruột.

Bà này còn hứa sẽ lo cho Bảo trong quá trình chấp hành án và để lại tài sản của ông Thắng cho Bảo cùng Huy nhằm che giấu vai trò chủ mưu.