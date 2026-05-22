HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Mẹ kế chủ mưu, xúi hai con riêng sát hại cha ruột

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Nguyễn Thị Kim Sau ở Đà Nẵng chủ mưu xúi hai con riêng của chồng ra tay sát hại cha ruột, rồi tìm cách xóa dấu vết, qua mặt công an.

Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giết người” với vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường An Hải.

Mẹ kế chủ mưu, xúi hai con riêng của chồng sát hại cha ruột - Ảnh 1.

Mẹ kế Nguyễn Thị Kim Sau đứng sau màn kịch con trai sát hại cha ruột

Trước đó, ngày 26-2-2026, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Bảo (SN 2007, trú phường Sơn Trà) về hành vi “Giết người”.

Trong quá trình làm rõ vụ án, các điều tra viên phát hiện lời khai của Bảo xuất hiện nhiều mâu thuẫn so với dấu vết tại hiện trường và diễn biến thực tế. 

Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự tập trung rà soát, dựng lại toàn bộ vụ việc để bóc tách vai trò của các đối tượng liên quan.

Mẹ kế chủ mưu, xúi hai con riêng của chồng sát hại cha ruột - Ảnh 2.

Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt tạm giam đối tượng

Kết quả điều tra xác định tối 23-2-2026, Nguyễn Thái Bảo cùng Nguyễn Quốc Huy (cả hai đều là con ruột của nạn nhân) thực hiện kế hoạch do bà Sau bàn bạc, dàn dựng từ trước. Cơ quan công an xác định bà Sau và Huy là những người giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng 22 giờ cùng ngày, Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ông Nguyễn Chiến Thắng. Sau khi được người thân can ngăn, Bảo bỏ đi. Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ ngày 24-2, Bảo quay lại nhà, lên phòng ngủ của cha ruột khi nạn nhân đang ngủ rồi dùng dây vải siết cổ.

Ông Thắng tỉnh dậy chống cự, hô hoán nên Bảo bỏ chạy về khách sạn Hana trên đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải.

Theo cơ quan điều tra, đến khoảng 4 giờ cùng ngày, bà Sau tiếp tục nhắn Nguyễn Quốc Huy liên lạc, yêu cầu Bảo quay lại gây án. Người phụ nữ này còn chuẩn bị sẵn búa tại khu vực cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà.

Cơ quan công an xác định trong lúc xảy ra vụ việc, bà Sau và Huy không can ngăn mà còn liên tục xúi giục Bảo dùng hung khí tấn công ông Thắng. Sau đó, khi Bảo xuống tầng 1, bà Sau tiếp tục kích động Huy dùng bàn ủi đánh vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh. 

Sau khi gây án, các đối tượng bị cáo buộc đã tìm cách xóa dấu vết hiện trường, thay quần áo dính máu và thống nhất lời khai nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Tại cơ quan công an, bà Sau khai do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài nên nảy sinh ý định xúi giục hai con riêng của chồng sát hại cha ruột.

Bà này còn hứa sẽ lo cho Bảo trong quá trình chấp hành án và để lại tài sản của ông Thắng cho Bảo cùng Huy nhằm che giấu vai trò chủ mưu.

Tin liên quan

Cà Mau: Con trai đánh chết cha ruột trong cơn say

Cà Mau: Con trai đánh chết cha ruột trong cơn say

(NLĐO) – Nguyễn Đình Nhung đang bị công an ở Cà Mau tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra việc đối tượng này đã đánh chết cha ruột trong cơn say

TP HCM: Khởi tố vụ án hai con gái tố cha ruột hiếp dâm

(NLĐO) - Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị mắng, nghịch tử dùng dao sát hại cha ruột

(NLĐO) – Bị mắng về việc bán trâu nhưng không hỏi ý kiến, người đàn ông ở Bình Định đã dùng dao sát hại cha mình

Đà Nẵng mẹ kế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo