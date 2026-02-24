HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nghi án con sát hại cha gây rúng động tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Lực lượng công an tại Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt giữ một nam thanh niên, được cho là nghi phạm đã ra tay sát hại cha ruột của mình.

Chiều 24-2, lãnh đạo UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết các lực lượng Công an phường đã phối hợp cùng các lực lượng Công an TP Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm gây án.

Thông tin ban đầu, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Thiện Kế (phường An Hải, TP Đà Nẵng) vào sáng sớm cùng ngày.

Nghi án con sát hại cha tại Đà Nẵng gây chấn động dư luận năm 2026 - Ảnh 1.

Đến chiều cùng ngày, gia đình đã chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân

Thời điểm trên, người dân phát hiện ông N.C.T. (42 tuổi, quê quán phường Sơn Trà, Đà Nẵng) tử vong trong căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế với nhiều vết thương.

Nghi can được xác định là N.T.B. (19 tuổi), con ruột của nạn nhân. Khi lực lượng chức năng có mặt, B. rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện một chiếc chày và một chiếc búa được cho là hung khí, bị vứt bên hông nhà.

Theo lãnh đạo phường An Hải, sau khi nhận tin báo, công an phường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng khẩn trương truy xét. Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được nghi can để phục vụ điều tra.

Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình.

Vụ việc cần cơ quan công an lấy lời khai từ nghi phạm, để có thông tin chính thức.

Tin liên quan

Lời khai của kẻ sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau

Lời khai của kẻ sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau

(NLĐO) – Người đàn ông 70 tuổi quê TP Cần Thơ đã sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau rồi bỏ trốn sang đặc khu Phú Quốc, tỉnh An GIang và bị bắt giữ

Chồng sát hại vợ trên giường ngủ

(NLĐO)- Nghi vợ ngoại tình, Nguyễn Minh Tuấn đã dùng chăn chèn và bóp cổ vợ dẫn đến tử vong ngay trên giường ngủ.

Sự lạnh lùng của kẻ sát hại một cán bộ công an

(NLĐO) –Sau khi sát hại cán bộ công an, Ty đến một quán nước cùng thôn thì gặp mẹ của mình.

nam thanh niên Công an Đà Nẵng sát hại cha ruột phường an hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo