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Pháp luật

Mẹ kế là giáo viên mầm non bạo hành khiến bé trai 11 tuổi tử vong

Tr.Đức

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga (SN 1993, mẹ kế) để điều tra vụ bạo hành khiến bé trai 11 tuổi tử vong.

Ngày 3-6, lãnh đạo UBND phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga (SN 1993, trú tại phường Bãi Cháy, hiện ở tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh) để điều tra làm rõ về hành vi gây thương tích cho cháu V.V.Q. (SN 2015).

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 29-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu V.V.Q. (SN 2015) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Mặc dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, song không có kết quả. Cháu Q. được xác định đã tử vong ngoại viện. Quá trình kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện trên cơ thể cháu bé có một số vết bầm tím.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cao Xanh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19 giờ ngày 29-5, tại nơi ở của gia đình tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh, do bực tức việc cháu Q. không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga, là mẹ kế của cháu bé, đã dùng tay tát và đánh vào mặt, người cháu Q.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên khiến cháu Q. bị thương tích dẫn đến tử vong.

Qua xác minh, cháu Q. sống cùng bố đẻ là anh V.V.Đ. và mẹ kế Phạm Thúy Nga tại căn nhà thuê ở tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh. Anh Đ. làm lao động tự do, còn Nga là giáo viên tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn.

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