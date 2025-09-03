HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mẹ làm điều này, điểm IQ của con tăng rõ rệt

Thu Anh

(NLĐO) - Một thứ mà trẻ nhận được trong giai đoạn đầu đời có thể đem lại khác biệt đáng kể lên điểm IQ ở lứa tuổi 8 và 15.

Viết trên tạp chí Nutrients, nhóm nghiên cứu từ Đại học Bristol (Anh) đã chỉ ra mối liên hệ bất ngờ giữa việc được nuôi bằng sữa mẹ trong những tháng đầu đời với chỉ số thông minh (IQ) của trẻ: Điểm IQ ở tuổi 8 và 15 sẽ cao hơn đáng kể.

Mẹ làm điều này, điểm IQ của con tăng rõ rệt - Ảnh 1.

Việc được nuôi bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời có thể tác động rất tích cực lên điểm IQ và các kỹ năng liên quan của trẻ sau này - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn 14.500 tình nguyện viên là thai phụ trên khắp nước Anh.

Những người này và bạn đời của họ được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi trong suốt thai kỳ và sau khi sinh, cung cấp dữ liệu về việc nuôi con bằng sữa mẹ và các yếu tố khác.

Tình trạng nuôi con bằng sữa mẹ được đánh giá ở các thời điểm 4 tuần, 6 tháng và 15 tháng sau khi trẻ ra đời.

Con của các tình nguyện viên cũng được đánh giá IQ ở độ tuổi 8 và 15.

Kết quả cho thấy mốc 6 tháng vô cùng quan trọng: Những đứa trẻ vẫn được bú mẹ trong lần đánh giá lúc 6 tháng tuổi tăng trung bình 4,1 điểm IQ ở tuổi lên 8, khi so với nhóm trẻ không còn bú mẹ vào thời điểm đó.

Đến 15 tuổi, điểm IQ của chúng tiếp tục cao hơn trung bình 5,1 điểm.

Song song đó, khả năng đọc và làm toán cũng được cải thiện, kỹ năng vận động và giao tiếp cũng tốt hơn ở trẻ nhận được sữa mẹ vào mốc quan trọng.

Các kết quả trên đã xác nhận lợi ích rõ ràng của sữa mẹ lên sự phát triển của trẻ, bao gồm cả sự phát triển nhận thức - thần kinh cho đến cuối tuổi vị thành niên.

Điều đó củng cố lời khuyên phổ biến của các chuyên gia trên khắp thế giới liên quan đến việc nuôi con bằng sữa mẹ: Ít nhất trong 6 tháng đầu đời và duy trì lâu nhất có thể.

sữa mẹ điểm IQ phát triển thần kinh nuôi con bằng sữa mẹ
