Ngày 12-4, Bệnh viện Từ Dũ cho biết sau 4 triển khai, ngân hàng sữa mẹ tại bệnh viện đã nhận được hơn 26.700 lít sữa từ 764 bà mẹ hiến tặng.



Kỹ thuật viên xử lý sữa mẹ hiến tặng tại ngân hàng sữa mẹ ở Bệnh viện Từ Dũ TP HCM

Theo Bệnh viện Từ Dũ, từ nguồn sữa trên, 4 năm qua, bệnh viện đã cứu sống, nuôi dưỡng 47.178 bệnh nhi sơ sinh điều trị tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ và Khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM.

Bên cạnh nguồn sữa hiến tặng của các bà mẹ còn có sự đóng góp thầm lặng của hơn 20 tình nguyện viên ngân hàng sữa mẹ. "Bệnh viện xin tri ân những tình nguyên viên đã cần mẫn vận chuyển ân tình của các bà mẹ đến trẻ sơ sinh yếu ớt. Hy vọng sẽ có nhiều hơn yêu thương được san sẻ qua những giọt sữa mẹ quý giá để những mầm non thiếu may mắn có thêm cơ hội vươn lên chào đón tương lai" – Bệnh viện Từ Dũ gửi lời cảm ơn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Từ Dũ, cho biết theo thống kê, cứ 10 bé được sinh ra thì có 1 bé sinh non. Mỗi năm tại khoa tiếp nhận và điều trị cho hàng ngàn trẻ sơ sinh non tháng. Đối với các trường hợp sinh non, sữa mẹ là nguồn thức ăn và cũng được xem như là liều thuốc để giúp các bé này có thể vượt qua được các biến chứng như viêm phổi, viêm ruột hoại tử, thủng tạng rỗng, nhiễm trùng huyết…

Tuy nhiên, không phải người mẹ nào cũng có thể có sữa cho con bú. Các nguyên nhân thường gặp là do mẹ bị bệnh hoặc đang dùng thuốc điều trị. Vì vậy, năm 2019, bệnh viện thành lập ngân hàng sữa mẹ. Nhờ nguồn sữa hiến tặng đã giảm 20% tử vong ở trẻ sinh non. Đặc biệt với những trẻ sinh non ở tuần thứ 25-26, tỉ lệ được nuôi sống là 10%-20%. Với sự hỗ trợ của ngân hàng sữa mẹ tại đây, trẻ sinh quá non tháng được trao nhiều cơ hội sống hơn.