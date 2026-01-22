HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mê mẩn với rừng khộp lớn nhất Việt Nam vào mùa thay lá

Cao Nguyên. Ảnh: Duy Thương

(NLĐO) - Vào mùa thay lá, rừng khộp lớn nhất Việt Nam - Vườn Quốc gia Yók Đôn khoe sắc đỏ rực rỡ, tựa như một bức tranh sống động, độc đáo.

Cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 40km, Vườn Quốc gia (VQG) Yók Đôn có diện tích hơn 115.500ha, là khu rừng đặc dụng lớn thứ hai của Việt Nam.

Mê mẩn với rừng khộp lớn nhất Việt Nam vào mùa thay lá - Ảnh 1.

Rừng khộp Yók Đôn vào mùa thay lá đẹp mê mẩn như châu Âu

Từ khoảng tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, khi Tây Nguyên bước vào mùa khô, rừng khộp ở VQG Yók Đôn bước vào mùa thay lá. Đây được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm, khi thiên nhiên nơi đây chuyển mình, tạo nên một khung cảnh hiếm có.

Cánh rừng như được khoác lên tấm áo mới với những gam màu vàng, đỏ đan xen sắc xanh, mang vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa lãng mạn.

Nơi đây có phong cảnh thơ mộng, trữ tình gắn với dòng sông chảy ngược Sêrêpốk huyền thoại.

Vào tháng 11-2024, VQG Yók Đôn được xác lập kỷ lục là VQG bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam.

Vẻ đẹp của rừng khộp mùa thay lá đã thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá hệ sinh thái và tận hưởng những trải nghiệm đầy cuốn hút giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Mê mẩn với rừng khộp lớn nhất Việt Nam vào mùa thay lá - Ảnh 3.

Mê mẩn với rừng khộp lớn nhất Việt Nam vào mùa thay lá - Ảnh 5.

Nhiều năm nay, VQG Yók Đôn đã trở thành điểm đến hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Năm 2025, VQG Yók Đôn thu hút khoảng 14.000 lượt khách, trong đó có khoảng 8.000 lượt khách quốc tế.

Mê mẩn với rừng khộp lớn nhất Việt Nam vào mùa thay lá - Ảnh 6.

Mê mẩn với rừng khộp lớn nhất Việt Nam vào mùa thay lá - Ảnh 7.

Rừng khộp ven hồ nước lớn là nơi lý tưởng để du khách cắm trại

Mê mẩn với rừng khộp lớn nhất Việt Nam vào mùa thay lá - Ảnh 8.

Mê mẩn với rừng khộp lớn nhất Việt Nam vào mùa thay lá - Ảnh 9.

Mê mẩn với rừng khộp lớn nhất Việt Nam vào mùa thay lá - Ảnh 10.

Vào mùa thay lá, VQG Yók Đôn sắc đỏ rực cả một vùng trời


Tin liên quan

Bảo tồn hệ sinh thái quý hiếm của Vườn Quốc gia Yók Đôn

Bảo tồn hệ sinh thái quý hiếm của Vườn Quốc gia Yók Đôn

(NLĐO) - Với hệ sinh thái rừng khộp duy nhất tại Việt Nam, Vườn Quốc gia Yók Đôn có hệ thống động vật, thực vật phong phú, đa dạng, trong đó nhiều loại động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm và đang được nỗ lực bảo vệ.

Loài hồng trà độc nhất vô nhị trên thế giới ở Yók Đôn

(NLĐO) - Các chuyên gia nước ngoài xác định hồng trà ở Vườn Quốc gia Yók Đôn là loài đặc hữu cực kỳ quý hiếm, chưa từng phát hiện trên thế giới.

    Thông báo