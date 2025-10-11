Mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến “trải lòng” trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến “trải lòng” trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm

Trần Thái

(NLĐO) - Phiên xử tới đây hứa hẹn sẽ làm rõ nhiều khúc mắc phía sau câu chuyện gia đình cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến, được công chúng quan tâm

Ngày 11-10, trên trang facebook cá nhân, bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến; từng đăng quang Hoa hậu Áo dài Dallas tại Mỹ) thông tin, phía bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố diễn viên) đã làm đơn xin hoãn phiên xét xử ngày 13-10 sắp tới. 

Theo đó, TAND TP HCM đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không đạt kết quả. Do vậy, phiên xét xử sơ thẩm được lên lịch vào ngày 13-10, do thẩm phán Châu Thị Điệp làm chủ tọa. Tại các buổi hoà giải, hai bên thống nhất công khai kết quả định giá các bất động sản liên quan đến tranh chấp, với tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng.

Vợ cố diễn viên: "Tôi không xem đây là cuộc chiến"

Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Bình Phương chia sẻ: "Tôi không xem đây là một cuộc chiến. Tôi chỉ muốn giữ lại những gì anh Tiến đã mong muốn, thể hiện qua bản di chúc được lập tại Mỹ và đã được hợp pháp hóa lãnh sự".

Theo bà Phương, đây là vụ án tranh chấp thừa kế theo di chúc, trong đó tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa bà và cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến. Bà cho biết mình có đầy đủ chứng cứ gồm hình ảnh, chứng từ giao dịch, sao kê chuyển tiền, thông tin tài khoản người nhận và các giấy tờ chứng minh nguồn tiền mua nhà, xây nhà, tất cả đã được nộp cho tòa.

Mẹ cố diễn viên: "Có nhiều hiểu lầm không đáng có"

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Ngọc Ánh cho biết trước phiên xử, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến và hiểu lầm không đáng có về mối quan hệ giữa bà và con dâu, như việc "không cho cháu nội, con dâu vào nhà" hay "ai là người nuôi dưỡng Đức Tiến từ nhỏ".

Mẹ và vợ cố nghệ sĩ Đức Tiến “trải lòng” trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm? - Ảnh 1.

Diễn viên, người mẫu Đức Tiến cùng con gái

Theo hồ sơ vụ kiện, bà Phương cho rằng gia đình bà từng nhiều lần gửi tiền từ Mỹ về Việt Nam để hỗ trợ Đức Tiến mua đất, xây nhà tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức cũ) trước khi cả hai làm đám cưới, với tổng số tiền khoảng 50.000 USD.

Đối với thửa đất ở tỉnh Long An, tuy đứng tên Đức Tiến, bà Phương cho rằng đó cũng là tài sản hình thành từ tiền bà gửi về. Do đó, bà giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa: Công nhận quyền thừa kế của mình theo di chúc; Thanh toán cho bà Nguyễn Ngọc Ánh phần giá trị tương đương 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc vào di chúc; Xác định những người thừa kế hợp pháp của cố diễn viên gồm mẹ ruột (bà Ánh) và con gái chung (SN 2020).

Theo bà Ánh, căn nhà tại TP Thủ Đức được bà cùng con trai mua năm 2009, chỉ đứng tên Đức Tiến. Khi con trai sang Mỹ định cư cùng vợ vào năm 2011, bà vẫn ở lại Việt Nam, tiếp tục quản lý và đóng thuế cho căn nhà này. Đối với thửa đất ở Long An, bà Ánh cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng bà, nên bà có quyền hưởng một phần trong 50% di sản của Đức Tiến.

Bà Ánh cũng đề nghị tòa hủy bỏ bản di chúc mà Đức Tiến lập tại Mỹ vào tháng 8-2023 (trước khi qua đời), trong đó để lại toàn bộ tài sản cho vợ. Theo bà, di chúc này "không phù hợp với pháp luật Việt Nam".

Tin liên quan

Tranh chấp thừa kế tài sản giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến: Tòa dự kiến ngày xét xử

Tranh chấp thừa kế tài sản giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến: Tòa dự kiến ngày xét xử

(NLĐO) - Trước đó, tòa đã nhiều lần tổ chức hòa giải cho hai bên nhưng không thành.

Vợ cố nghệ sĩ Đức Tiến muốn rạch ròi quyền thừa kế với mẹ chồng

(NLĐO) - Gần một năm sau ngày nghệ sĩ Đức Tiến qua đời, hai người phụ nữ đưa nhau ra tòa để phân định quyền thừa kế tài sản.

Vợ cố diễn viên Đức Tiến và mẹ chồng tranh chấp tài sản

(NLĐO)- Vợ cố siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến, hoa hậu B.P đang rơi vào cuộc tranh chấp tài sản với mẹ ruột siêu mẫu - diễn viên Đức Tiến.

cố nghệ sĩ Đức Tiến tranh chấp tài sản thừa kế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo