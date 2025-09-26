HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tranh chấp thừa kế tài sản giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến: Tòa dự kiến ngày xét xử

Trần Thái

(NLĐO) - Trước đó, tòa đã nhiều lần tổ chức hòa giải cho hai bên nhưng không thành.

TAND TP HCM dự kiến sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 13-10 tới đây, đối với vụ tranh chấp thừa kế tài sản giữa bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến; từng đăng quang Hoa hậu Áo dài Dallas tại Mỹ) và bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên). Phiên tòa do thẩm phán Châu Thị Điệp làm chủ tọa.

Trước đó, tòa đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành. Tại các buổi làm việc, hai bên công khai kết quả định giá các bất động sản tranh chấp với tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng.

Tranh chấp thừa kế tài sản giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến: Tòa dự kiến ngày xét xử- Ảnh 1.

Cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến. Ảnh: NLĐO

Theo hồ sơ, đại diện ủy quyền của bà Bình Phương khẳng định gia đình bà từng nhiều lần gửi tiền từ Mỹ về để hỗ trợ Đức Tiến mua đất, xây nhà tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức) trước khi cả hai làm đám cưới. Tổng số tiền hỗ trợ được cho là khoảng 50.000 USD. Ngoài ra, bà Phương cũng cho rằng thửa đất ở Long An – dù đứng tên Đức Tiến, nhưng thực chất được mua bằng tiền bà gửi về.

Từ đó, bà Phương giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa công nhận quyền thừa kế của mình, đồng thời chấp nhận thanh toán lại cho bà Ánh phần giá trị tương đương 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc vào di chúc. Bà cũng yêu cầu tòa xác định những người thừa kế gồm: mẹ chồng (bà Ánh) và con gái chung của bà với cố nghệ sĩ (SN 2020).

Ngược lại, bà Nguyễn Ngọc Ánh cho rằng căn nhà tại TP Thủ Đức được chính bà cùng con trai mua năm 2009, chỉ đứng tên Đức Tiến. Khi con trai sang Mỹ định cư cùng vợ vào năm 2011, bà vẫn ở lại, tiếp tục quản lý và đóng thuế cho căn nhà.

Đối với thửa đất ở Long An, bà Ánh cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng bà, vì vậy bà có quyền hưởng một phần trong số 50% di sản của Đức Tiến. Bà cũng đề nghị tòa hủy bỏ di chúc mà Đức Tiến lập tại Mỹ vào tháng 8-2023 (nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ), với lý do "không phù hợp pháp luật Việt Nam".

Diễn viên, người mẫu Đức Tiến là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam trong những năm 2000. Anh qua đời đột ngột tại Mỹ ngày 18-5-2024 vì nhồi máu cơ tim, hưởng dương 44 tuổi.


Tin liên quan

4 cựu lãnh đạo Casumina lãnh án vì tuỳ tiện chuyển nhượng đất công

4 cựu lãnh đạo Casumina lãnh án vì tuỳ tiện chuyển nhượng đất công

(NLĐO) - Casumina tự ý thoái vốn khi chưa có ý kiến của chủ sở hữu, bán dự án với giá thấp hơn thị trường, thậm chí ghi nhận “chi phí ngoại giao” mờ ám.

Vụ Trương Mỹ Lan: Trái chủ nhận được gần 30% số tiền phải thi hành án

(NLĐO) - Cơ quan thi hành án đang tiếp tục xử lý tài sản, làm việc với Ngân hàng SCB để triển khai các đợt chi trả tiếp theo.

Công an Gia Lai bắt côn đồ khét tiếng với 6 tiền án, tiền sự

(NLĐO) - Trần Văn Ban có nhiều tiền án, từng 3 lần vào cơ sở giáo dục, vừa bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt giam vì hành vi dùng rìu chém người.

bất động sản xét xử sơ thẩm tranh chấp tài sản tiền hỗ trợ Đức Tiến
