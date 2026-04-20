Pháp luật

Mẹ và vợ cố người mẫu, diễn viên Đức Tiến lại gặp nhau ở tòa?

Trần Thái

(NLĐO) - Vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố người mẫu, diễn viên Đức Tiến (tên thật là Hoàng Đức Tiến) tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo kế hoạch, ngày mai (21-4), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp di sản thừa kế của cố người mẫu, diễn viên Đức Tiến.

Phiên tòa diễn ra nhằm xem xét đơn kháng cáo của cả nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố diễn viên).

Di chúc Mỹ hợp pháp nhưng vẫn chia cho mẹ ruột

Theo hồ sơ vụ án, di sản của ông Hoàng Đức Tiến được xác định gồm 100% quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TPHCM trước đây và 70% giá trị của 100m² đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây. Tổng giá trị khối di sản này được định giá là hơn 7,2 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 10-2025 vắng mặt vợ cố diễn viên

Về di chúc, HĐXX cấp sơ thẩm xác định bản di chúc do ông Tiến lập ngày 9-9-2023 tại Mỹ đã được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự vào tháng 6-2024. Tòa án nhận định văn bản này có giá trị pháp lý và là căn cứ quan trọng để phân chia tài sản theo ý nguyện của người quá cố. Hàng thừa kế thứ nhất tại thời điểm mở thừa kế gồm bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ đẻ), bà Nguyễn Bình Phương (vợ) và H. (con gái).

Trong quá trình giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm đã xem xét công sức của bà Nguyễn Ngọc Ánh. Theo đó, dù tòa bác yêu cầu xác định bà Ánh là đồng sở hữu nhưng đã ghi nhận bà có công sức quản lý, gìn giữ và tôn tạo nhà đất tại TP Thủ Đức từ năm 2008 đến thời điểm tuyên án. Do đó, tòa chấp nhận trích 10% giá trị tài sản này để trả cho bà Ánh.

Cụ thể, HĐXX tuyên bà Nguyễn Ngọc Ánh được nhận tổng số tiền là hơn 2 tỉ đồng (bao gồm công sức quản lý và phần thừa kế di sản). Bà Nguyễn Quỳnh Phương được giao quyền sử dụng đất và sở hữu nhà tại TP Thủ Đức và 100m² đất tại Long An. Tổng giá trị tài sản bà Phương được nhận (bao gồm phần cá nhân và phần đại diện cho con gái) là hơn 3,8 tỉ đồng.

Bà Phương có nghĩa vụ thanh toán bằng tiền mặt hơn 2 tỉ đồng cho bà Ánh. Nếu không thực hiện đúng hạn, các tài sản này có thể bị phát mãi để chia theo tỷ lệ phần trăm tương ứng mà tòa đã ấn định.

Những tài sản tại Mỹ chưa được xem xét

Dù có yêu cầu từ phía đương sự nhưng tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định không xem xét các yêu cầu liên quan đến căn nhà tại Mỹ, cổ phiếu hay các chi phí điều trị và mai táng phát sinh tại Mỹ.

Lý do được đưa ra là các tài sản và chi phí này nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, vượt quá thẩm quyền giải quyết của tòa án trong vụ án hiện tại. Đồng thời, các chứng từ liên quan chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên chưa đủ căn cứ pháp lý để xem xét. Các bên có quyền khởi kiện bằng một vụ án khác sau khi hoàn tất các thủ tục hợp pháp hóa tài liệu từ nước ngoài.

Liên quan đến phiên tòa ngày mai, thông tin từ trang cá nhân của bà Nguyễn Bình Phương cho biết phiên xét xử phúc thẩm có thể bị tạm hoãn. Theo chia sẻ của bà Phương, nguyên nhân dẫn đến việc trì hoãn này xuất phát từ phía bị đơn, do luật sư đại diện của phía này bận công việc cá nhân và có lịch trình đi công tác xa đã được sắp xếp từ trước nên không thể có mặt để tham gia phiên tòa.

Vụ tranh chấp di sản của cố người mẫu Đức Tiến tiếp tục diễn biến phức tạp

(NLĐO) - Với hai hướng kháng cáo trái ngược, vụ tranh chấp di sản của cố người mẫu Đức Tiến dự báo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp tại cấp phúc thẩm.

Tiền phúng điếu cố diễn viên Đức Tiến có thể bị chia thừa kế

(NLĐO) - Phiên tòa sơ thẩm vụ tranh chấp thừa kế giữa vợ và mẹ ruột của cố người mẫu Đức Tiến đã hé lộ nhiều chi tiết xúc động lẫn phức tạp.

Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản?

(NLĐO) - Quyết định này khiến nhiều người thắc mắc, song theo tòa, việc chia phần cho mẹ và con gái của cố nghệ sĩ hoàn toàn phù hợp pháp luật

