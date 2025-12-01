Vụ tranh chấp di sản của cố người mẫu Đức Tiến tiếp tục diễn biến phức tạp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ tranh chấp di sản của cố người mẫu Đức Tiến tiếp tục diễn biến phức tạp

Trần Thái

(NLĐO) - Với hai hướng kháng cáo trái ngược, vụ tranh chấp di sản của cố người mẫu Đức Tiến dự báo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp tại cấp phúc thẩm.

Sau phán quyết sơ thẩm ngày 28-10, vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến tiếp tục thêm nút thắt mới khi cả vợ và mẹ ruột của anh đều nộp đơn kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ hồ sơ, từ nguồn gốc tài sản, quá trình hình thành, quản lý cho đến các khoản chi liên quan như chữa bệnh, mai táng và chăm lo khi sinh thời.

Mới đây, bà Nguyễn Bình Phương – vợ cố nghệ sĩ, cho biết đã kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của TAND TPHCM. Theo bản án, tài sản tranh chấp gồm căn nhà tại TP HCM (hiện do mẹ cố nghệ sĩ quản lý) và mảnh đất 100 m² tại Tây Ninh, tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng.

Vụ tranh chấp di sản của cố người mẫu Đức Tiến tiếp tục diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

Hình ảnh phiên toà sơ thẩm

Tòa sơ thẩm xác định di sản của ông Đức Tiến gồm toàn bộ giá trị nhà đất ở TP HCM và 70% giá trị thửa đất ở Tây Ninh; tổng trị giá di sản được xác định hơn 6,3 tỉ đồng. Phần còn lại là sở hữu của bà Bình Phương.

Di chúc lập tại Mỹ, trong đó ông Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho vợ, được tòa công nhận. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, mẹ và con gái của cố nghệ sĩ vẫn được hưởng một phần di sản, tương đương 1,4 tỉ đồng/người.

Riêng bà Nguyễn Ngọc Ánh – mẹ ruột, được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà do tòa ghi nhận công sức quản lý, tôn tạo trong thời gian dài, nâng tổng kỷ phần lên 2,03 tỉ đồng.

Trong đơn kháng cáo, bà Bình Phương phản đối kết luận này, cho rằng toàn bộ tiền mua nhà đều do Đức Tiến gửi từ Mỹ, mẹ chồng không có đóng góp nào. Việc "trông coi tạm thời" không thể xem là công sức tôn tạo làm tăng giá trị tài sản.

Bà Phương kháng cáo một phần bản án, yêu cầu tòa phúc thẩm công nhận bà sở hữu 50% khối tài sản chung và bác yêu cầu phản tố của mẹ chồng. Ngoài ra, bà đề nghị được khấu trừ các chi phí chữa bệnh, mai táng của cố nghệ sĩ khỏi phần di sản còn lại.

Về phía bị đơn, bà Ánh cũng đã kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị tòa phúc thẩm không công nhận di chúc và muốn nhận lại toàn bộ nhà đất mà con trai để lại.

Tin liên quan

Tiền phúng điếu cố diễn viên Đức Tiến có thể bị chia thừa kế

Tiền phúng điếu cố diễn viên Đức Tiến có thể bị chia thừa kế

(NLĐO) - Phiên tòa sơ thẩm vụ tranh chấp thừa kế giữa vợ và mẹ ruột của cố người mẫu Đức Tiến đã hé lộ nhiều chi tiết xúc động lẫn phức tạp.

Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản?

(NLĐO) - Quyết định này khiến nhiều người thắc mắc, song theo tòa, việc chia phần cho mẹ và con gái của cố nghệ sĩ hoàn toàn phù hợp pháp luật

Toàn cảnh vụ tranh chấp tài sản có "di chúc Mỹ” của Đức Tiến

(NLĐO) - TAND TP HCM đã phải xem xét hàng loạt vấn đề pháp lý phức tạp để phân định quyền thừa kế giữa mẹ, vợ và con gái cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến.

diễn biến phức tạp Đức Tiến tranh chấp di sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo