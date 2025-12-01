Vụ tranh chấp di sản của cố người mẫu Đức Tiến tiếp tục diễn biến phức tạp

Sau phán quyết sơ thẩm ngày 28-10, vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến tiếp tục thêm nút thắt mới khi cả vợ và mẹ ruột của anh đều nộp đơn kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ hồ sơ, từ nguồn gốc tài sản, quá trình hình thành, quản lý cho đến các khoản chi liên quan như chữa bệnh, mai táng và chăm lo khi sinh thời.



Mới đây, bà Nguyễn Bình Phương – vợ cố nghệ sĩ, cho biết đã kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của TAND TPHCM. Theo bản án, tài sản tranh chấp gồm căn nhà tại TP HCM (hiện do mẹ cố nghệ sĩ quản lý) và mảnh đất 100 m² tại Tây Ninh, tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng.

Hình ảnh phiên toà sơ thẩm

Tòa sơ thẩm xác định di sản của ông Đức Tiến gồm toàn bộ giá trị nhà đất ở TP HCM và 70% giá trị thửa đất ở Tây Ninh; tổng trị giá di sản được xác định hơn 6,3 tỉ đồng. Phần còn lại là sở hữu của bà Bình Phương.

Di chúc lập tại Mỹ, trong đó ông Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho vợ, được tòa công nhận. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, mẹ và con gái của cố nghệ sĩ vẫn được hưởng một phần di sản, tương đương 1,4 tỉ đồng/người.

Riêng bà Nguyễn Ngọc Ánh – mẹ ruột, được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà do tòa ghi nhận công sức quản lý, tôn tạo trong thời gian dài, nâng tổng kỷ phần lên 2,03 tỉ đồng.

Trong đơn kháng cáo, bà Bình Phương phản đối kết luận này, cho rằng toàn bộ tiền mua nhà đều do Đức Tiến gửi từ Mỹ, mẹ chồng không có đóng góp nào. Việc "trông coi tạm thời" không thể xem là công sức tôn tạo làm tăng giá trị tài sản.

Bà Phương kháng cáo một phần bản án, yêu cầu tòa phúc thẩm công nhận bà sở hữu 50% khối tài sản chung và bác yêu cầu phản tố của mẹ chồng. Ngoài ra, bà đề nghị được khấu trừ các chi phí chữa bệnh, mai táng của cố nghệ sĩ khỏi phần di sản còn lại.

Về phía bị đơn, bà Ánh cũng đã kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị tòa phúc thẩm không công nhận di chúc và muốn nhận lại toàn bộ nhà đất mà con trai để lại.