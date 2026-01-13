HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Sức khỏe Bác sĩ của bạn

Mẹo hạn chế tăng cân khi ăn Tết

H.Đào ghi

Chị TRẦN THÚY VI (ở Đồng Nai) hỏi: Thường thì ăn Tết xong tôi tăng từ 2-3 kg. Bác sĩ chỉ giúp cách nào sau vui xuân mà không tăng cân?

BSCKI TRẦN QUÝ, Phòng khám MedFit (TP HCM), trả lời: Chị có thể thông tin thêm về cân nặng, chiều cao, vòng eo, lịch vận động trong dịp Tết và có bệnh nền không như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay gan nhiễm mỡ hay không. Dù vậy chị cũng đừng quá lo lắng vì vẫn có cách ăn Tết ngon mà hạn chế tăng cân.

Trước hết, cần hiểu 2-3 kg sau vài ngày Tết thường không hoàn toàn là mỡ. Phần lớn đến từ giữ nước và tăng glycogen do ăn nhiều tinh bột mặn ngọt, ngủ ít và sinh hoạt đảo lộn. Nếu quay lại nhịp sinh hoạt, cân nặng có thể giảm bớt sau vài ngày đến một tuần.

Về ăn uống, hãy cố gắng đủ 4 nhóm chất trong mỗi bữa theo cách gọn nhẹ. Tinh bột vẫn ăn được, chỉ cần chọn lượng vừa, ưu tiên một món chính mỗi bữa. Ví dụ đã ăn bánh chưng thì giảm cơm và hạn chế đồ ngọt trong cùng bữa. Đạm nên đủ để no lâu như thịt nạc, cá, trứng, tôm, đậu hũ. Chất béo vẫn cần nhưng dùng lượng nhỏ, ưu tiên cá, các loại hạt, dầu thực vật và hạn chế đồ chiên ngập dầu. Rau và canh nên chiếm phần lớn trong đĩa để tăng chất xơ và giúp kiểm soát thèm ăn. Nước uống ưu tiên nước lọc hoặc trà không đường, hạn chế nước ngọt và bia rượu vì nhóm này làm tăng năng lượng rất nhanh.

Một mẹo dễ áp dụng là ăn chậm và dừng khi vừa no, ưu tiên rau và đạm trước rồi mới đến tinh bột. Khi có nhiều món ngon, chọn 2 đến 3 món thật thích, mỗi món một ít, ăn chậm và dừng khi vừa no khoảng 7 phần. Tránh nhịn cả ngày để tối ăn bù vì thường sẽ ăn "quá tay".

Vận động nhẹ mỗi ngày cũng giúp hạn chế tăng cân. Chỉ cần đi bộ 20 đến 30 phút mỗi ngày, đứng dậy vận động sau mỗi 60 phút ngồi và cố gắng ngủ đủ sẽ giảm giữ nước rõ. Nếu chị có đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu, bác sĩ sẽ cá nhân hóa thêm khẩu phần tinh bột, muối và rượu bia để vừa ăn Tết vui vừa an toàn cho sức khỏe.

