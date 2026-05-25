Văn hóa - Văn nghệ

"Mèo máy" Doraemon sắp đạt trăm tỉ đồng, "Tạm biệt Gohan" tạo dấu ấn

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim về "mèo máy" Doraemon đang bội thu tại thị trường Việt. Bên cạnh đó, "Tạm biệt Gohan" cũng gặt hái doanh thu ấn tượng.

Phim về "mèo máy" Doraemon vẫn nguyên sức hút với khán giả Việt

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến chiều ngày 25-5, phim "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển - Phiên bản mới" thu về hơn 97,5 tỉ đồng. Tác phẩm thương hiệu quen thuộc với khán giả "nhí" Việt dự kiến sớm vượt mốc 100 tỉ đồng.

Phim vẫn đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. Với sức hút riêng, thương hiệu này dự kiến tiếp tục thống trị phòng vé Việt thời gian tới nếu các phim Việt mới sắp ra rạp không đủ sức hấp dẫn khán giả.

"Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển - Phiên bản mới" là phần 45 trong loạt phim hoạt hình Doraemon 2D, cũng là bản làm lại của bộ phim cùng tên từng ra mắt vào năm 1983.

Doraemon và nhóm bạn

Phim là phiên bản làm lại của tác phẩm cùng tên từng ra mắt vào năm 1983.

Dù vẫn giữ nguyên cốt truyện và tinh thần phiêu lưu quen thuộc của bản gốc, phần phim mới được nâng cấp bằng cách kể chuyện hiện đại, hình ảnh mãn nhãn cùng nhiều chi tiết mới giúp câu chuyện vừa gần gũi với khán giả ngày nay, đồng thời gửi gắm những thông điệp mang đậm hơi thở đương đại.

Nội dung xoay quanh chuyến du lịch hè của nhóm Nobita bất đắc dĩ biến thành hành trình giải cứu trái đất, với bối cảnh là nền văn minh bí ẩn dưới đáy biển.

Không chỉ dừng lại ở tinh thần phiêu lưu quen thuộc, phim còn khéo léo cài cắm những chủ đề mang hơi thở hiện đại, từ cuộc xung đột giữa Liên bang Mu và Atlantis cho đến yếu tố trí tuệ nhân tạo được khai thác thông qua Poseidon và chiếc xe Buggy.

Việc khai thác sâu hơn mối quan hệ giữa Buggy và nhóm bạn, đặc biệt là với Shizuka, đã giúp câu chuyện của nhân vật này trong phiên bản mới trở nên giàu cảm xúc hơn nhiều so với bản năm 1983.

Những nhân vật quen thuộc với khán giả Việt

Phim nhanh chóng gặt hái doanh thu ấn tượng

Phim chứa đựng những thông điệp ý nghĩa chưa bao giờ cũ theo thời gian. Đó là tình bạn, sự đoàn kết, lòng dũng cảm, sự thấu hiểu và cách mọi người sẵn sàng hy sinh vì nhau trong lúc khó khăn. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại chính là dấu ấn đặc biệt làm nên sức sống bền bỉ của các phần phim dài Doraemon qua nhiều thế hệ.

Câu chuyện về cún cưng Gohan nhận được nhiều sự đồng cảm của các nghệ sĩ Việt 

Đứng sau phim "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển - Phiên bản mới" là tác phẩm Thái Lan "Tạm biệt Gohan". Khởi chiếu từ 15-5, phim hiện vượt mốc 30 tỉ đồng, trở thành phim Thái ăn khách nhất năm 2026 tính đến hiện tại.

Đồng thời, phim cũng vượt qua tác phẩm "A Dog's Way Home" (Đường về nhà của cún con) từng đạt 12 tỉ đồng vào năm 2019, để trở thành phim về thú cưng có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, thuộc dòng phim live-action với sự tham gia của người và động vật thật đóng.

Phim là câu chuyện về cún cưng Gohan

Từ lúc Gohan còn là bé cúng đến khi lớn lên

Không chỉ chạm đến đông đảo khán giả, phim còn nhận được sự đồng cảm từ nhiều nghệ sĩ Việt yêu thú cưng như: Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyên Thảo, Võ Phan Kim Khánh hay đạo diễn Chung Chí Công,... Sự đồng cảm và những chia sẻ chân thành từ các nghệ sĩ đã góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa tự nhiên, mạnh mẽ cho bộ phim trên mạng xã hội.

Phim do ba đạo diễn Chayanop Boonprakob, Baz Poonpiriya và Atta Hemwadee cùng thực hiện. Câu chuyện kể từ lúc Gohan còn là chú chó nhỏ bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi. Một kỹ sư người Nhật sắp về hưu đã mang chú về nuôi và đặt cho cái tên Gohan. Sau biến cố chia ly đầu tiên, Gohan tiếp tục gặp gỡ nhiều người chủ khác nhau: một cô gái Myanmar nhập cư trái phép làm việc tại trạm "núp bóng" cứu hộ động vật; một cặp đôi sinh viên đại học người Thái Lan đang chật vật tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu và cuộc sống.

Gohan trải qua những khoảnh khắc gặp gỡ rồi chia ly

Cùng với những người chủ

Gohan trở thành điểm tựa tinh thần, chữa lành những tâm hồn cô đơn

Qua từng cuộc gặp gỡ và chia ly, phim khắc họa cách một chú chó nhỏ trở thành điểm tựa tinh thần, chữa lành những tâm hồn cô đơn ở nhiều độ tuổi, thế hệ, hoàn cảnh, bất chấp ngôn ngữ và tiếng nói khác nhau.

Doraemon "đổ bộ" Landmark 81: Người dân xếp hàng check-in cùng mèo máy

(NLĐO) - Hơn 40 mô hình Doraemon - nhân vật hoạt hình huyền thoại, được trưng bày tại TP HCM thu hút nhiều người dân đến tham quan.

Phim về Doraemon thắng lớn phòng vé Việt

(NLĐO) - Phần phim hoạt hình mới về chú mèo máy Doraemon có tên "Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu" thắng lớn phòng vé Việt, hiện đã thu hơn 109 tỉ đồng.

Hai phim Việt ra rạp cùng ngày

Hai phim Việt gồm "Ốc mượn hồn" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và "Ma xó" của đạo diễn Phan Bá Hỷ sẽ chính thức ra rạp cùng ngày 5-6.

