Hai phim Việt ra rạp cùng ngày

Phim "Ốc mượn hồn" quy tụ dàn diễn viên như Quốc Trường, hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm… Nội dung phim kể về Quân và người vợ kém nhan sắc nhưng giàu có tên An. Vợ Quân gặp tai nạn ngoài biển và qua đời đột ngột. Bất ngờ, hồn cô nhập vào thân xác một cô gái ngây thơ, vô tư tên Ngọc. Ngọc sở hữu nhan sắc, sức trẻ tiến về phía Quân, khẳng định bản thân là An - vợ anh.

Giống như những con ốc mượn hồn, họ đều bám víu vào chiếc vỏ khác để tồn tại cũng như cố lẩn tránh nỗi đau cuộc đời. Một bí mật liên quan đến cái chết của An được hé lộ, đặt Quân trước lựa chọn giữa việc tiếp tục bám víu, chấp nhận chiếc vỏ hạnh phúc hay phanh phui sự thật bên trong chiếc vỏ ốc.

Phim "Ma xó" kể câu chuyện về người vợ trẻ tên Thảo nỗ lực giữ lấy đứa con trong bụng bằng phương pháp tâm linh. Nghe theo bà thầy Tánh, Thảo và chồng là Phú quyết tâm nuôi luyện ma xó trong nhà. Phim có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Hạnh Thúy, Tín Nguyễn, Avin Lu, Lê Khánh…

Trong tháng 6, còn có 2 phim Việt khác là "Lầu Chú Hỏa" của đạo diễn Hùng Trần, ra rạp ngày 12-6 và "Mesdames Thanh Sắc" của đạo diễn Thắng Vũ, ra rạp ngày 19-6.