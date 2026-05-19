HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hai phim Việt ra rạp cùng ngày

M.Khuê

Hai phim Việt gồm "Ốc mượn hồn" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và "Ma xó" của đạo diễn Phan Bá Hỷ sẽ chính thức ra rạp cùng ngày 5-6.

Phim "Ốc mượn hồn" quy tụ dàn diễn viên như Quốc Trường, hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm… Nội dung phim kể về Quân và người vợ kém nhan sắc nhưng giàu có tên An. Vợ Quân gặp tai nạn ngoài biển và qua đời đột ngột. Bất ngờ, hồn cô nhập vào thân xác một cô gái ngây thơ, vô tư tên Ngọc. Ngọc sở hữu nhan sắc, sức trẻ tiến về phía Quân, khẳng định bản thân là An - vợ anh.

Hai phim Việt ra rạp cùng ngày - Ảnh 1.

Poster phim “Ốc mượn hồn” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Giống như những con ốc mượn hồn, họ đều bám víu vào chiếc vỏ khác để tồn tại cũng như cố lẩn tránh nỗi đau cuộc đời. Một bí mật liên quan đến cái chết của An được hé lộ, đặt Quân trước lựa chọn giữa việc tiếp tục bám víu, chấp nhận chiếc vỏ hạnh phúc hay phanh phui sự thật bên trong chiếc vỏ ốc.

TIN LIÊN QUAN

Phim "Ma xó" kể câu chuyện về người vợ trẻ tên Thảo nỗ lực giữ lấy đứa con trong bụng bằng phương pháp tâm linh. Nghe theo bà thầy Tánh, Thảo và chồng là Phú quyết tâm nuôi luyện ma xó trong nhà. Phim có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Hạnh Thúy, Tín Nguyễn, Avin Lu, Lê Khánh…

Trong tháng 6, còn có 2 phim Việt khác là "Lầu Chú Hỏa" của đạo diễn Hùng Trần, ra rạp ngày 12-6 và "Mesdames Thanh Sắc" của đạo diễn Thắng Vũ, ra rạp ngày 19-6. 

Tin liên quan

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026

(NLĐO) - Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức.

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu

(NLĐO) - Diễn viên Kiều Trinh, Lâm Thanh Mỹ, Kỳ Phong, Lily Chen… tham dự sự kiện khởi động dự án điện ảnh "Đất đỏ".

Thương hiệu "Ngôi đền kỳ quái 5" trở lại rạp Việt

(NLĐO) - Phần 5 của loạt phim kinh dị hài nổi tiếng của Thái Lan "Ngôi đền kỳ quái" chính thức ra rạp Việt từ ngày 29-5.

phim việt ra rạp ốc mượn hồn Ma xó Lầu chú Hỏa Mesdames Thanh Sắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo