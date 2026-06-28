Messi ghi siêu phẩm từ ghế dự bị, Argentina thắng thuyết phục Jordan

Nhà đương kim vô địch Argentina bước vào loạt trận cuối vòng bảng bằng đội hình xuất phát có đến 9 sự thay đổi so với trận đấu trước đó gặp Algeria, bao gồm việc HLV Lionel Scaloni "cất" siêu sao Lionel Messi trên băng ghế dự bị.

Giovani Lo Celso (11) mở tỉ số cho Argentina từ chấm đá phạt

Dù đã cầm chắc vé đi tiếp cũng như chỉ dùng đến đội hình hai, Argentina vẫn nhanh chóng áp đặt thế trận sau tiếng còi khai cuộc với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Phút thứ 7, Giovani Lo Celso đã đưa được bóng vào lưới Jordan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, tiền vệ này không phải tiếc nuối quá lâu.

Giovani Lo Celso mở tỉ số cho Argentina

Phút 19, Argentina được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Lo Celso thực hiện cú cứa lòng mẫu mực, đưa bóng găm vào góc cao khung thành, mở tỉ số cho đội đương kim vô địch thế giới.

Cựu tiền đạo Tottenham có cơ hội tỏa sáng tại World Cup

Sức ép liên tục được Argentina tạo ra về phía cầu môn Jordan. Phút 28, Lautaro Martinez tung cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Ngay sau đó, Marcos Senesi đánh đầu bồi nhưng bị thủ môn Yazeed Abulaila cản phá xuất sắc.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Senesi bị phạm lỗi trong vòng cấm và cho Argentina hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Lautaro Martinez không mắc sai lầm nào để nâng tỉ số lên 2-0.

Lautaro Martinez ghi bàn từ chấm phạt đền, nhân đôi cách biệt

Sang hiệp hai, Jordan vùng lên mạnh mẽ sau khi Mousa Tamari được tung vào sân. Phút 55, tiền đạo này tận dụng đường chuyền của Ehsan Haddad rồi dứt điểm chìm hiểm hóc, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho đại diện châu Á.

Mousa Tamari rút ngắn tỉ số cho Jordan

HLV Lionel Scaloni sau đó lần lượt đưa Lionel Messi, Alexis Mac Allister và Thiago Almada vào sân nhằm gia tăng sức tấn công. Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 80, từ quả đá phạt ở cự ly thuận lợi, Messi thực hiện cú sút sệt đầy bất ngờ xuyên qua hàng rào rồi đi vào góc lưới, khiến thủ môn Jordan hoàn toàn bó tay.





Lionel Messi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định tỉ số chung cuộc





Bàn thắng đẹp mắt của siêu sao mang áo số 10 cũng ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina. Anh lập cột mốc thành tích ghi bàn ở 7 trận World Cup liên tiếp - tính cả World Cup 2022 – và nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 6 chỉ sau ba trận vòng bảng.





Argentina toàn thắng cả ba trận vòng bảng

Lautaro Martinez còn có thêm một lần đưa bóng dội xà ngang và một bàn thắng không được công nhận vì việt vị, cho thấy sự áp đảo của Argentina trong phần lớn thời gian thi đấu. Với chiến thắng này, Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng màn trình diễn thuyết phục, tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch và tạo đà thuận lợi trước khi bước vào vòng 1/8.

Xếp hạng bảng J: