Messi lập hat-trick lịch sử và các con số ấn tượng cùng Argentina

Ở tuổi 38, Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại khi ghi hat-trick giúp Argentina thắng Algeria 3-0 trong trận ra quân bảng J, World Cup 2026.



Hat-trick đầu tiên ở World Cup ở tuổi 38 và 357 ngày - lớn nhất lịch sử World Cup

Đây là hat-trick đầu tiên của Messi tại các kỳ World Cup, đồng thời giúp anh cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu với 16 pha lập công, ngang thành tích của cựu tiền đạo Đức Miroslav Klose. Xếp sau là Ronaldo Nazario của Brazil với 15 bàn.

Với cú hat-trick ở tuổi 38 và 357 ngày, Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử World Cup lập hat-trick, vượt qua kỷ lục trước đó của Cristiano Ronaldo khi ghi ba bàn vào lưới Tây Ban Nha tại World Cup 2018 lúc 33 tuổi.

Ba bàn thắng vào lưới Algeria cũng nâng tổng số pha lập công của Messi cho đội tuyển Argentina lên 120 bàn, chỉ còn kém Cristiano Ronaldo (143 bàn) trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn nhất cấp độ đội tuyển quốc gia.

Hat-trick thứ 11 cho Argentina, giúp Argentina đứng thứ 2 tại World Cup về số hat-trick của các cầu thủ

Đây là hat-trick thứ 11 của Messi trong màu áo Argentina và là cú hat-trick thứ 5 của đội bóng Nam Mỹ tại World Cup. Chỉ có Đức sở hữu nhiều hat-trick hơn với 6 lần.

Messi cũng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau, sánh ngang Cristiano Ronaldo. Đặc biệt, bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup diễn ra năm 2006, cách hat-trick vừa lập đúng 20 năm.

Messi và Hat-trick trong trận đấu sáng nay

Siêu sao của Inter Miami còn nối dài kỷ lục cầu thủ thi đấu nhiều trận World Cup nhất với 27 lần ra sân, đồng thời là người đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Chuỗi ghi bàn của Messi tại World Cup hiện đã kéo dài 5 trận liên tiếp. Anh là cầu thủ Argentina đầu tiên đạt cột mốc này và chỉ cần ghi bàn ở trận tiếp theo để trở thành người đầu tiên trong lịch sử nổ súng ở 6 trận World Cup liên tiếp.

Ngoài ra, Messi cũng chạm mốc 200 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử cán mốc này sau Cristiano Ronaldo (228 trận) và Bader Al-Mutawa (202 trận).

Đáng chú ý, Algeria đã trở thành đội tuyển thứ 11 bị Messi chọc thủng lưới tại World Cup, giúp anh độc chiếm kỷ lục ghi bàn vào lưới nhiều đội tuyển khác nhau nhất trong lịch sử giải đấu.

Bên cạnh đó, Messi đang sở hữu 8 pha kiến tạo tại World Cup, ngang huyền thoại Diego Maradona, nhiều nhất kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê chỉ số này vào năm 1966.