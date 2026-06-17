Messi lập hat-trick, Argentina khởi đầu hoàn hảo ở World Cup 2026





Bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch thế giới, Argentina gặp không ít khó khăn trước Algeria, đội bóng Bắc Phi nhập cuộc đầy tự tin và sẵn sàng chơi đôi công với đại diện Nam Mỹ.



Pha ghi bàn chỉ 5 phút sau khi bóng lăn của Messi bị từ chối

Mới phút thứ 5, Messi đã đưa được bóng vào lưới Algeria nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chỉ ba phút sau, Algeria khiến các cổ động viên Argentina thót tim khi Fares Chaibi sút tung lưới thủ môn Emiliano Martinez. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định tình huống việt vị trong pha bóng trước đó, giúp Argentina tránh khỏi bàn thua.

Argentina thót tim khi Fares Chaibi sút tung lưới thủ môn Emiliano Martinez

Sau những phút đầu chệch choạc, đội đương kim vô địch thế giới dần kiểm soát thế trận bằng lối chơi ban bật quen thuộc. Phút 17, Rodrigo de Paul phối hợp ăn ý với Messi trước khi trả bóng thuận lợi để thủ quân Argentina tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, mở tỉ số trận đấu.

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Dù dẫn bàn, Argentina vẫn không có được một hiệp đấu dễ dàng. Algeria vẫn duy trì những pha phản công sắc bén và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Đặc biệt ở phút 40, Chaibi có cơ hội đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Martinez, trước khi tiếp tục đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc ở tình huống ngay sau đó.

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Sang hiệp hai, Argentina gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Sau khi thủ môn Luca Zidane xuất sắc cản phá cú sút của Alexis Mac Allister ở phút 60, Messi xuất hiện đúng lúc để đá bồi thành công từ cự ly gần, nâng tỉ số lên 2-0.

Messi nhân đôi cách biệt sau một giờ thi đấu

Bàn thắng giúp đại diện Nam Mỹ thi đấu thanh thoát hơn trong khi Algeria buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội. HLV Vladimir Petkovic lần lượt tung Riyad Mahrez, Houssem Aouar và Mohamed Amoura vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội bóng Bắc Phi không mang lại hiệu quả.

Algeria tấn công mạnh mẽ nhưng không thắng nổi hàng thủ Argentina

Cơ hội tốt nhất của Algeria trong hiệp hai thuộc về Aouar ở phút 69 nhưng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó, Messi hoàn tất màn trình diễn xuất sắc bằng bàn thắng thứ ba ở phút 76.

Nhận đường chuyền của Nicolas Gonzalez, siêu sao 39 tuổi xử lý khéo léo trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc thấp khung thành, ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina. Ở trận đấu thứ 200 cho đội tuyển Argentina, Messi đã có cho riêng mình cú hat-trick đầu tiên tại đấu trường World Cup, bắt kịp kỷ lục ghi 16 bàn thắng của Miroslav Klose (Đức) tại các kỳ World Cup.

Messi hoàn tất cú hat-trick, thiết lập vô số kỷ lục ở tuổi 38 và 358 ngày

Thắng thuyết phục 3-0 trong trận ra quân, Argentina có khởi đầu thuận lợi tại bảng J World Cup 2026. Quan trọng hơn, màn trình diễn chói sáng của Messi cho thấy đội bóng Nam Mỹ vẫn sở hữu thủ lĩnh đủ sức tạo nên khác biệt trên hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới.