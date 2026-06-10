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Thể thao

World Cup 2026: Châu Mỹ chờ gọi tên Argentina, Brazil

ĐÔNG LINH

World Cup 2026 trở lại châu Mỹ sau 12 năm được xem là thời cơ để cúp vàng một lần nữa thuộc về đại diện xuất sắc nhất châu lục này

Trong suốt gần một thế kỷ tồn tại của World Cup, chỉ có hai vùng đất từng sản sinh các nhà vô địch là châu Âu và Nam Mỹ. Sự thống trị ấy có liên quan đến một hiện tượng thú vị: địa điểm tổ chức giải thường có ảnh hưởng nhất định đến kết quả cuối cùng.

Vinh danh chủ nhà

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu được tổ chức ở 3 quốc gia. Dù trải rộng trên lãnh thổ Bắc Mỹ, đây vẫn là một kỳ World Cup diễn ra tại vùng đất từng được đặt biệt danh "Tân thế giới". Điều này khiến nhiều người nhớ lại một thống kê thú vị.

World Cup 2026: Châu Mỹ chờ gọi tên Argentina, Brazil - Ảnh 1.

Argentina và Brazil có điều kiện thuận lợi khi giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ .Ảnh: AP

Trong 3 kỳ World Cup trước đây được tổ chức tại châu Mỹ, chiếc cúp vàng đều thuộc về các đại diện chủ nhà. Năm 1970 tại Mexico, Brazil của siêu sao Pelé đăng quang với một trong những đội hình vĩ đại nhất lịch sử. Năm 1986, cũng trên đất Mexico, Argentina của Diego Maradona lên ngôi sau màn trình diễn đi vào huyền thoại. Năm 1994 tại Mỹ, Brazil tiếp tục chinh phục thế giới với danh hiệu vô địch thứ 4.

Không chỉ tung hoành ở miền Bắc châu lục, các đại diện Nam Mỹ còn thường xuyên thi đấu rất thành công khi World Cup được tổ chức trên "sân nhà" của mình. Argentina vô địch tại Buenos Aires năm 1978 hay Uruguay đăng quang tại Brazil năm 1950. Những dữ kiện ấy tạo nên một niềm tin rằng khi World Cup trở lại châu Mỹ, cán cân có thể nghiêng về phía các đại diện hùng mạnh của trường phái bóng đá Latin, đặc biệt là Argentina và Brazil.

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Dù Lionel Messi nhiều khả năng sẽ không còn đóng vai trò trung tâm như tại Qatar 2022, Argentina đến World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch thế giới cùng việc sở hữu một thế hệ tài năng trưởng thành qua nhiều giải đấu lớn: Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Alejandro Garnacho.

Quan trọng hơn, Argentina đã xây dựng được bản sắc thi đấu ổn định và tâm lý chiến thắng, điều từng giúp họ vượt qua hàng loạt thử thách tại Qatar cách đây 4 năm.

Brazil cũng được xem là ứng viên hàng đầu. Sau nhiều kỳ World Cup gây thất vọng, "Selecao" đang sở hữu lực lượng giàu sức trẻ với Vinicius Junior, Endrick, Raphinha cùng nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Trong lịch sử, Brazil luôn biết cách tỏa sáng tại các kỳ World Cup diễn ra tại châu Mỹ, nơi họ cùng các đội bóng láng giềng thường cảm thấy thoải mái hơn về khí hậu, văn hóa và điều kiện thi đấu.

Không có quy luật tuyệt đối

Nếu những người tin vào yếu tố "địa lợi" cho rằng Nam Mỹ sẽ lại đăng quang năm 2026, họ chắc chắn phải nhớ tới World Cup 2014. Khi đó, Brazil là chủ nhà, còn Nam Mỹ có tới 5 đại diện lọt vào vòng 1/8. Tuy vậy, chiếc cúp không ở lại lục địa này mà theo chân tuyển Đức bay về trời Âu.

Đoàn quân của Joachim Löw không chỉ vô địch mà còn tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup khi đè bẹp chủ nhà Brazil 7-1 ở bán kết ngay trên sân Mineirao. Bốn ngày sau, Mario Götze ghi bàn trong hiệp phụ giúp Đức đánh bại luôn cả Argentina ở trận chung kết.

Chức vô địch năm 2014 đã phá vỡ nhiều định kiến tồn tại hàng thập kỷ. Trước đó, chưa từng có đội châu Âu nào vô địch World Cup trên đất châu Mỹ. Đức đã làm được điều không tưởng ấy bằng một thế hệ tài năng, một hệ thống đào tạo hiện đại và nền tảng chiến thuật vượt trội. Đó cũng là lời nhắc nhở rằng bóng đá hiện đại ngày càng thu hẹp khoảng cách địa lý. Các cầu thủ hàng đầu thế giới đều thi đấu ở những giải vô địch quốc gia mạnh nhất, quen với việc di chuyển liên lục địa và thích nghi với nhiều điều kiện khác nhau.

Vì thế, dù Argentina và Brazil có thể hưởng lợi từ yếu tố lịch sử và cảm giác quen thuộc khi thi đấu trên "sân nhà", họ vẫn sẽ phải đối mặt những đối thủ đáng gờm, giàu thách thức đến từ châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Anh hay Đức. 

World Cup 2026: Châu Mỹ chờ gọi tên Argentina, Brazil - Ảnh 2.

 

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