"Messi Thái" gieo sầu cho Quang Hải và CLB CAHN

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Messi Thái" gieo sầu cho Quang Hải và CLB CAHN

Tường Phước

(NLĐO) - Dù có lợi thế dẫn bàn và được thi đấu hơn người từ sớm, CLB Công an Hà Nội (CAHN) vẫn nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà BG Pathum United tối 20-8

Là đương kim á quân Cúp C1 Đông Nam Á, CLB CAHN được đánh giá là ứng viên giành suất lọt vào bán kết giải đấu kỳ này. Đội bóng của HLV Polking sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nổi bật tại V-League nên không hề e ngại BG Pathum United dù phải chơi trên sân đối phương ở lượt trận ra quân vòng bảng.

"Messi Thái" gieo sầu cho Quang Hải và CLB CAHN - Ảnh 1.

Alan giúp CLB CAHN mở tỉ số

Bắt nhịp nhanh, chủ động kiểm soát thế trận, lấn lướt đối thủ bằng những mảng miếng tấn công đa dạng, CLB CAHN có bàn mở tỉ số ở phút 20, do công của ngoại binh Alan Grafite. Nhận đường chuyền tinh tế từ đồng đội Artur, chân sút Brazil tung cú sút hiểm hóc đưa bóng vào góc xa khung thành BG Pathum United.

Có bàn mở tỉ số, đội bóng của Việt Nam còn thêm lợi thế chơi hơn người khi Matheus Fornazari bên phía BG Pathum United nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu từ cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Quang Hải và các đồng đội không thể tận dụng thời cơ để có thêm bàn thắng, định đoạt trận đấu.

"Messi Thái" gieo sầu cho Quang Hải và CLB CAHN - Ảnh 2.

Quang Hải và các đồng đội CAHN tiếp tục mất vui khi làm khách tại Thái Lan

Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, đội khách phải trả giá đắt ở hiệp đấu còn lại. Vào sân từ băng ghế dự bị, Chanathip Songkrasin nhanh chóng giúp BG Pathum United kiểm soát thế trận, cầm trịch tuyến giữa.

Phút 58, đẳng cấp thượng thừa của "Messi Thái" được thể hiện, khi anh đi bóng lắt léo bên cánh phải, trước khi qua người và tung cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng vào góc gần khung thành CAHN, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.

Có bàn gỡ, đội chủ nhà lùi sâu về phần sân nhà co cụm phòng ngự hòng bảo toàn tỉ số. Khi khán giả nhà tin rằng BG Pathum United may mắn thoát thua ở ngày ra quân Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 thì Chanathip tiếp tục hóa "người hùng" để ghi bàn ấn định chiến thắng cho đại diện bóng đá Thái Lan.

"Messi Thái" gieo sầu cho Quang Hải và CLB CAHN - Ảnh 3.

"Messi Thái" gieo sầu cho CLB CAHN

Từ tình huống phản công nhanh ở khu vực gần giữa sân, tuyển thủ Thái Lan quan sát thấy Nguyễn Filip dâng cao nên chủ động dứt điểm từ khoảng cách gần 35 m, đưa bóng lượn qua tầm với của thủ môn đối phương, tạo nên "siêu phẩm" bàn thắng đầu tiên ở giải đấu kỳ này.

Trận thua ngược khiến Quang Hải và đồng đội "trắng tay" trên đất Thái, rơi xuống thứ 5 bảng A. Trong khi đó, BG Pathum United xếp nhì bảng đấu khi có cùng 3 điểm nhưng thua về chỉ số phụ so với đội đầu bảng Tampines Rovers.

Diễn ra cùng ngày, đương kim vô địch Buriram United (Thái Lan) bất ngờ bị Selangor (Malaysia) cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Tampines Rovers (Singapore) thắng đậm chủ nhà Cebu (Philippines) với tỉ số 3-1.


Tin liên quan

CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế

CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế

(NLĐO) - Lúc 19 giờ ngày 20-8, CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ so tài với chủ nhà BG Pathum United trong khuôn khổ lượt trận ra quân vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á

CLB Công an Hà Nội tái đấu "ông lớn" bóng đá Thái Lan

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm phân bảng đấu Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 đưa CLB Công an Hà Nội tái đấu nhà đương kim vô địch giải đấu.

Vô địch Cúp Quốc gia, Quang Hải và CLB Công an Hà Nội nhận thưởng 2 tỉ đồng

(NLĐO) - Thắng đậm Sông Lam Nghệ An ngay trên sân Vinh với tỉ số 5-0 tối 29-6, CLB Công an Hà Nội đăng quang Cúp Quốc gia 2024-2025 đầy thuyết phục

Messi Thái CLB CAHN Cúp C1 Đông Nam Á BG Pathum United Nguyễn Quang Hải Chanathip Songkrasin Chanathip
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo