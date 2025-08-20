"Messi Thái" gieo sầu cho Quang Hải và CLB CAHN

Là đương kim á quân Cúp C1 Đông Nam Á, CLB CAHN được đánh giá là ứng viên giành suất lọt vào bán kết giải đấu kỳ này. Đội bóng của HLV Polking sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nổi bật tại V-League nên không hề e ngại BG Pathum United dù phải chơi trên sân đối phương ở lượt trận ra quân vòng bảng.

Alan giúp CLB CAHN mở tỉ số

Bắt nhịp nhanh, chủ động kiểm soát thế trận, lấn lướt đối thủ bằng những mảng miếng tấn công đa dạng, CLB CAHN có bàn mở tỉ số ở phút 20, do công của ngoại binh Alan Grafite. Nhận đường chuyền tinh tế từ đồng đội Artur, chân sút Brazil tung cú sút hiểm hóc đưa bóng vào góc xa khung thành BG Pathum United.



Có bàn mở tỉ số, đội bóng của Việt Nam còn thêm lợi thế chơi hơn người khi Matheus Fornazari bên phía BG Pathum United nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu từ cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Quang Hải và các đồng đội không thể tận dụng thời cơ để có thêm bàn thắng, định đoạt trận đấu.

Quang Hải và các đồng đội CAHN tiếp tục mất vui khi làm khách tại Thái Lan

Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, đội khách phải trả giá đắt ở hiệp đấu còn lại. Vào sân từ băng ghế dự bị, Chanathip Songkrasin nhanh chóng giúp BG Pathum United kiểm soát thế trận, cầm trịch tuyến giữa.



Phút 58, đẳng cấp thượng thừa của "Messi Thái" được thể hiện, khi anh đi bóng lắt léo bên cánh phải, trước khi qua người và tung cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng vào góc gần khung thành CAHN, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.

Có bàn gỡ, đội chủ nhà lùi sâu về phần sân nhà co cụm phòng ngự hòng bảo toàn tỉ số. Khi khán giả nhà tin rằng BG Pathum United may mắn thoát thua ở ngày ra quân Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 thì Chanathip tiếp tục hóa "người hùng" để ghi bàn ấn định chiến thắng cho đại diện bóng đá Thái Lan.

"Messi Thái" gieo sầu cho CLB CAHN

Từ tình huống phản công nhanh ở khu vực gần giữa sân, tuyển thủ Thái Lan quan sát thấy Nguyễn Filip dâng cao nên chủ động dứt điểm từ khoảng cách gần 35 m, đưa bóng lượn qua tầm với của thủ môn đối phương, tạo nên "siêu phẩm" bàn thắng đầu tiên ở giải đấu kỳ này.

Trận thua ngược khiến Quang Hải và đồng đội "trắng tay" trên đất Thái, rơi xuống thứ 5 bảng A. Trong khi đó, BG Pathum United xếp nhì bảng đấu khi có cùng 3 điểm nhưng thua về chỉ số phụ so với đội đầu bảng Tampines Rovers.

Diễn ra cùng ngày, đương kim vô địch Buriram United (Thái Lan) bất ngờ bị Selangor (Malaysia) cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Tampines Rovers (Singapore) thắng đậm chủ nhà Cebu (Philippines) với tỉ số 3-1.



