Metro số 1 thúc đẩy phát triển đường sắt đô thị

Kỳ vọng

Metro số 1 dài gần 20 km, kết quả trong quá trình vận hành đang chứng minh tuyến này dần khẳng định hình mẫu về giao thông công cộng.

Khách đi tàu metro .Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Theo Đề án phát triển đường sắt đô thị TP HCM đến năm 2035, TP HCM sẽ phát triển thêm 355 km metro. Trong đó, 7 tuyến metro gồm tuyến Depot Long Bình - Bến Thành - An Hạ dài 40,8 km; tuyến Củ Chi - Quốc lộ 22 - An Sương - Bến Thành - Thủ Thiêm dài 62,2 km; tuyến Hiệp Bình Phước - Bình Triệu - Ngã 6 Cộng Hòa - Tân Kiên - An Hạ dài 45,8 km; tuyến Đông Thạnh - sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước dài 47,3 km; tuyến Long Trường - xa lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - depot Đa Phước dài 53,9 km; tuyến Vành đai trong dài 53,8 km; tuyến Tân Kiên - Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm - Thảo Điền - Thanh Đa - Khu Công nghệ cao - Vinhomes Grand Park dài 51,2 km.

Đến năm 2035, đường sắt đô thị đảm nhận 40%-50% thị phần vận tải hành khách công cộng, tăng đến 60% vào 10 năm sau đó.