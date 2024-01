Miền Bắc chìm trong giá rét, nền nhiệt phổ biến 7-10 độ C

Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng nay tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 4,1 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 8,3 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 9,4 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 12 độ C; Hà Nội 14,2 độ C...