Miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại, Mẫu Sơn lạnh 0 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ đo lúc 6 giờ sáng nay ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 0,3 độ C, Lạng Sơn 6,2 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 8,7 độ C, Tam Đảo (Phú Thọ) 6,3 độ C, Đồng Văn (Tuyên Quang) 6,2 độ C, Sapa (Lào Cai) 9,1 độ C, Mù Căng Chải (Lào Cai) 11,7 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 11,1 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 10,9 độ C.



Nguy cơ xuất hiện băng giá

Không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm từ 4-10 độ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Sáng sớm và ngày 22-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng 22-1, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại.

Rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng ngày 23-1; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 11-14 độ C, riêng vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; ở khu vực Nghệ An đến TP Huế phổ biến 14-17 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Khu vực Hà Nội sáng 22-1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, có nơi rét hại đến khoảng ngày 23-1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11-14 độ C.

Theo các chuyên gia, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trời rét đậm, rét hại, băng giá làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm.

Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.