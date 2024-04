Miền Bắc đón không khí lạnh, nắng nóng khủng khiếp chấm dứt nhiều nơi

Miền Bắc đón không khí lạnh, nắng nóng kinh hoàng chấm dứt ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam.

Trên đất liền, khoảng gần sáng 1-5 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An. Từ gần sáng và ngày 1-5 gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Từ ngày 1-5 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ đêm 30-4 đến ngày 1-5, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ gần sáng và ngày 1-5, ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh giật mạnh cấp 6-7.

Tuy nhiên, ngày 1-5, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C; độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 30-35%.

Ngày 2-5, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45-50%.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 55-60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Từ ngày 3 đến 4-5 nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng ngày 4 đến 5-5 nắng nóng giảm dần.