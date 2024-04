Dự báo nắng nóng kéo dài đến tháng 6: UBND TP HCM ra chỉ đạo

(NLĐO) - Trải dài từ miền Bắc đến miền Nam là nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39 đến 42 độ C, có nơi ở Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị gần 43 độ C