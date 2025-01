Miền Bắc sắp đón không khí lạnh rất mạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh khiến rét đậm, rét hại kéo dài. Ảnh: Văn Duẩn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 12-2024, có 3 đợt không khí lạnh vào các ngày: 6-12, 11-12 và 27-12. Trong đó, đáng lưu ý đợt không khí lạnh ngày 11-12 đã gây trời rét đậm diện diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Riêng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C như: Sapa (Lào Cai) 6 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 5,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,2 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,6 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,2 độ C…

Cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 1-2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với thời kỳ tháng 12-2024; khả năng cao gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tập trung trong khoảng thời kỳ giữa tháng 1-2025.

Trong thời kỳ dự báo, khu vực phía nam của Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Riêng khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Trên đất liền, không khí lạnh có thể gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc, nguy cơ kèm theo sương muối và băng giá gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía Bắc. Hiện tượng mưa lớn, dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Nhận định thời tiết từ đêm 4-1 đến ngày 12-1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Từ ngày 7-1 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.