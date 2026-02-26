HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Miễn phí vé trông giữ xe các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khách du lịch tới du Xuân, đi lễ tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa sẽ được miễn phí trông giữ xe kể từ ngày 26-2

Ngày 26-2, tin từ Ban quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, để tăng cường chất lượng dịch vụ, phục vụ tham quan, du lịch và thực hành tín ngưỡng tại các di tích do đơn vị quản lý, kể từ ngày 26-2, đơn vị sẽ miễn phí vé tham quan tại các điểm thuộc thẩm quyền.

- Ảnh 1.

Điểm trông giữ xe đường lên danh lam thắng cảnh Quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (đường lên đỉnh núi Nưa, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa)

Theo đó, các điểm sẽ miễn phí trông giữ xe gồm: Di sản thế giới Thành nhà Hồ; di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh; di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu; di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh Quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên).

Tại các điểm du lịch này hiện có di tích Lam Kinh và Thành nhà Hồ đang thu phí vé tham quan, trong đó di sản thế giới Thành nhà Hồ thu mức vé 40.000 đồng đối với người lớn; 20.000 đồng đối với trẻ từ 8 đến dưới 16 tuổi; tại di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh thu phí 30.000 đồng cho người lớn và 15.000 đồng dưới 16 tuổi, trẻ em dưới 8 tuổi miễn phí.

Mức vé này sẽ giảm 50% đối với người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; người khuyết tật nặng; người cao tuổi.

Được biết, các khu, điểm du lịch trên đều là những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Thanh Hóa, luôn hút khách du lịch trong những ngày đầu năm mới.

