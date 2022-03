Nhằm hỗ trợ, tăng cường năng lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Long An, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An (gọi tắt là Agribank Long An) tổ chức lễ trao tặng, bàn giao một xe cứu thương chất lượng cao trị giá 1.250.000.000 đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.



Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An; ông Nguyễn Kim Thài, Giám đốc Agribank Long An… đến dự lễ.

Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An bàn giao xe cứu thương chất lượng cao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An (phải) bàn giao xe cho ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, bày tỏ sự phấn khởi, đồng thời gửi lời cảm ơn sự quan tâm của ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ Agribank Long An về món quà đầy ý nghĩa, thiết thực, giúp bệnh viện giảm bớt khó khăn trong khâu cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế phải) tặng hoa cho ông Nguyễn Kim Thài

Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Kim Thài cho biết nhiều năm qua, Agribank Long An luôn gìn giữ và phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" nên ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thực thi chính sách tiền tệ, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, các hoạt động an sinh xã hội luôn được ban giám đốc quan tâm, chú trọng, được các cấp chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Nguyễn Kim Thài phát biểu tại lễ trao tặng

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Đồng hành cùng chính quyền và ngành y tế trong các hoạt đồng vì cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh là việc mà Agribank Long An đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian sắp tới, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy vai trò, thương hiệu Agribank – một ngân hàng vì cộng đồng.