Công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, LĐLĐ TP Mỹ Tho và chính quyền địa phương xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho tổ chức bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình anh Mạch Chí Nhân, đoàn viên Công đoàn cơ sở Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Tân Mỹ Chánh, đang gặp khó khăn về nhà ở.



Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Agribank Tiền Giang, trao biển trưng "Mái ấm Công đoàn" cho anh Mạch Chí Nhân

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 1-5; Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh an toàn lao động năm 2022; Chào mừng Tháng Công nhân 2022 và chào mừng kỷ niệm 71 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 – 6/5/2022).

Ngôi nhà 26 m2 mái tôn, vách lá tạm bợ được xây cất cách đây 15 năm nay đã cũ nát, không thể che nắng, trú mưa cho 4 con người trong gia đình anh Mạch Chí Nhân, thu nhập của cả gia đình chỉ đủ trang trải nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.

Ngôi nhà mới được xây dựng trên nền đất của gia đình cho có tổng kinh phí 99 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng do Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang hỗ trợ thông qua cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn do LĐLĐ tỉnh phát động, phần còn lại do vay mượn từ người thân.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng phát biểu tại lễ bàn giao nhà

Ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch LĐLD tỉnh Tiền Giang, bày tỏ tri ân những đóng góp của Agribank Tiền Giang dành cho công nhân lao động đang làm việc tại tỉnh nhà, giúp cho địa phương xóa dần nhà tranh vách lá. Riêng anh Dũng và gia đình từ nay có ngôi nhà mới đã "an cư lạc nghiệp" thì cố gắng dành dụm tu bổ thêm để ngôi nhà ngày càng khang trang.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Agribank Tiền Giang, cho biết đây là "Mái ấm Công đoàn" thứ 4 Agribank Tiền Giang hỗ trợ cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh nhà gặp khó khăn về nhà ở để họ có cuộc sống ổn định, an tâm lao động, cống hiến xây dựng quê hương Tiền Giang.

Công đoàn cơ sở Agribank Tiền Giang sẽ tiếp tục vận động chính quyền và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn do LĐLĐ tỉnh phát động để có thêm nhiều "Mái ấm Công đoàn" khang trang xây tặng cho công nhân lao động Tiền Giang đang gặp khó khăn về nhà ở.