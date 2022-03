Đây là dự án đầu tiên tại TP Châu Đốc được xây dựng theo phân khúc khu đô thị đa tiện ích đẳng cấp phong cách Nhật đầu tiên tại trung tâm thành phố lễ hội, với sản phẩm nhà hoàn thiện cùng hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ.

Dự án có quy mô 53,5ha, tọa lạc tại mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc. Dự án được phát triển với các sản phẩm chủ lực là nhà phố, biệt thự và shophouse. Tổng sản phẩm là 1.589, trong đó có 1.444 nhà phố, 46 biệt thự, 99 shophouse.

Lợi thế lớn của dự án này nằm ở cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, bao quanh dự án là bến xe, trung tâm hành chính việc làm, trụ sở hải quan, chợ đầu mối, dân cư hiện hữu... Đồng thời, từ dự án cư dân chỉ mất từ 5-10 phút để di chuyển đến Miếu Bà Chúa Xứ, chợ Châu Đốc, Khu Bu lịch Núi Sam, Tây An Cổ Tự, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Hang, Làng Chăm, siêu thị Coopmart, Bệnh viện Đa khoa TP Châu Đốc, các trường học lân cận, công viên văn hoá

30 phút đến các địa điểm du lịch khác, như: Khu Du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư; Khu Du lịch Núi Cấm… Ngoài ra, cũng thuận tiện di chuyển đến các tỉnh, thành có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang...

Phúc An Asuka được phát triển theo mô hình khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ và đẳng cấp kỳ vọng sẽ là dự án tiên phong, đón đầu xu thế bất động sản nhà liền thổ, giúp khách hàng vừa được sống và trải nghiệm các tiện ích sang trọng, đẳng cấp, hiện đại đậm phong cách Nhật tại trung tâm thành phố lễ hội Châu Đốc.

Các sản phẩm nhà tại Phúc An Asuka như biệt thự, nhà phố, shophouse được thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển Châu Âu với đường nét thiết kế tận dụng tối đa không khí trong lành và ánh sáng tự nhiên, tất cả đều hướng đến sự tươi mát, tạo nên không gian sống hài hòa, kết hợp với yếu tố phong thủy mang đến hạnh phúc, bình an, may mắn và thịnh vượng.

Theo Trần Anh Group, giá ban đầu để sở hữu một căn nhà phố tại Phúc An Asuka khá hấp dẫn, qua đó sẽ được thừa hưởng toàn bộ tiện ích nội khu trong dự án gồm: Clubhouse (vườn Nhật, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, bãi đậu xe, hồ cảnh quan); công viên Nhật (cầu cảnh quan, quảng trường Nhật, điểm check – in rừng tràm, vườn sỏi Nhật, phố đèn lồng, hồ cảnh quan, cầu Nhật, khu gian hàng Nhật, khu thể thao ngoài trời).

Công viên hồ điều hòa (đường dạo bộ, khu tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu cà phê ngoài trời, sân chơi cát cho trẻ, hồ điều hòa). Với ý tưởng giao thoa văn hóa miền Tây và Nhật Bản đã tạo nên một Phúc An Asuka đầy sức hút.

Phúc An Askuka được đánh giá là dự án sẽ mang đến luồng gió mới cho thị trường bất động sản tại An Giang.

Phúc An Asuka hình thành từ tâm huyết của đơn vị phát triển Trần Anh Group, là một trong những tập đoàn nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển những khu đô thị tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Tiên phong phát triển theo hướng kiến tạo chất lượng sống hoàn hảo cho cộng đồng, Trần Anh Group đã thành công đưa ra thị trường hàng loạt dự án được đánh giá cao bởi giá trị an sinh và tiềm năng kinh tế tại tỉnh Long An, Bình Dương, Phan Thiết, Bà Rịa – Vũng Tàu như: KDC Mỹ Hạnh Hoàng Gia, KĐT Solar City, KĐT Trần Anh Riverside, KĐT Bella Villa, KĐT Long Phú Villa, KĐT La Villa Green City, KĐT Phúc An City, KĐT sân golf West Lakes Golf & Villas, KĐT Phúc An Garden; Phúc An Ashita, The Vista Beach Resort & Spa...và sắp tới là Phúc An Asuka tại An Giang.

Một số hình ảnh dự án:

1. Cổng chào

2. Tổng thể dự án

3. Nhà phố