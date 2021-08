Ngày 4-8, tin từ Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ cho biết Agribank Chi nhánh Cần Thơ vừa phối hợp cùng Agribank Chi nhánh Cần Thơ II tổ chức lễ trao 1.144.000.000 đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Trương Hoàng Hải (bìa trái), Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh Cần Thơ II và ông Phạm Văn Nhiều (thứ 2 từ trái sang) trao bảng tượng trưng cho 3 đơn vị nhận hỗ trợ từ Agribank

Đến dự buổi lễ có ông Phạm Văn Nhiều, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Cần Thơ; ông Đặng Vĩnh Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ; ông Huỳnh Minh Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ.

Ông Lê Đình Vỹ, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ

Theo đó, trao cho Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ 400 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ 400 triệu đồng; và CDC Cần Thơ 344 triệu đồng. Số tiền ủng hộ tuy không lớn so với yêu cầu kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương nhưng đây là tấm lòng người lao động ở 2 chi nhánh Agribank Cần Thơ và Agribank Cần Thơ II, với mong muốn đóng góp một phần cùng địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, các đơn vị Agribank trên địa bàn TP Cần Thơ cũng vận động quỹ mua tặng CDC Cần Thơ 2.175 bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 với tổng trị giá 348 triệu đồng.

Ông Huỳnh Minh Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Thay mặt các đơn vị y tế nhận ủng hộ, ông Huỳnh Minh Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - trân trọng các ơn tấm lòng của lãnh đạo, người lao động Agribank 2 chi nhánh đã góp sức cùng ngành y tế TP Cần Thơ trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Đây là nguồn động viên, cổ vũ rất lớn đối với đội ngũ y tế TP để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân trong cuộc chiến cam go này.

Như vậy, sau 2 đợt quyên góp nội bộ, 2 chi nhánh Agribank tại TP Cần Thơ và Văn phòng Đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ đã ủng Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ tổng số tiền 1,5 tỉ đồng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng và các tỉnh trong khu vực nói chung, Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tiếp tục trao ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh với số tiền 1,5 tỉ đồng nhằm chung sức, đồng lòng cùng chính quyền, người dân Sóc Trăng trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19.

Ông Phan Văn Bá (phải), Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trao biển tượng trưng 1,5 tỉ đồng

Phát biểu tại lễ tiếp nhận do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức, ông Phan Văn Bá - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - bày tỏ: "Để cùng chung tay, tiếp sức với chính quyền các cấp và người dân trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; đồng thời, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Agribank, Công đoàn Agribank đã quyết định chi nguồn tài trợ an sinh xã hội cùng với sự đóng góp của tập thể ban giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng cho đợt này với tổng số tiền là 1,5 tỉ đồng để ủng hộ Quỹ Phòng, chống Covid-19 của tỉnh nhà, nâng tổng số tiền ủng hộ lên hơn 1,61 tỉ đồng cho quỹ.

Ngoài ra, đội ngũ đoàn viên Công đoàn, đoàn thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trong tỉnh cũng như các tỉnh khác trong cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như: Hành tím Vĩnh Châu, vải thiều Bắc Giang, khoai lang tím Vĩnh Long, nhãn Vĩnh Châu...

Bên cạnh sự ủng hộ về vật chất và tinh thần, Agribank triển khai các biện pháp kinh tế hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất.