Lúa, rau màu cũng thiệt hại

Theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, từ đầu tháng 4-2022 đến nay, mưa xuất hiện nhiều nơi ở ĐBSCL với lượng mưa bình quân khoảng 30-50 mm. Một số nơi mưa lớn với lượng mưa trên 100 mm như Kiên Giang, Cà Mau. Dự báo trong tuần tới, ĐBSCL sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng với lượng mưa khoảng 10-20 mm.

Nhiều nông dân lo lắng vì đã xuống giống vụ hè thu lại gặp những cơn mưa lớn. Bà Lý Thị Mười (ngụ xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) than thở: "Tôi vừa xuống giống vụ hè thu trên diện tích 7 công được mấy ngày thì gặp phải mấy cơn mưa lớn, kéo dài. Do đó, khoảng nửa công lúa giống chết nên tôi phải thuê người giặm lại với chi phí 200.000 đồng/người/ngày. Ngoài mưa, năm nay không hiểu sao thời điểm này nước lại lên nhanh, làm cho ốc bươu vàng sinh sôi mạnh, khiến nông dân rất lo lắng". Cũng do mưa lớn cộng với nước dâng làm ngập đồng nên nhiều nơi nông dân không thể xuống giống được.

Theo ông Lê Văn Trung, Giám đốc HTX Rau an toàn Thành Lợi (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), trong 10 ngày qua xuất hiện nhiều cơn mưa lớn nên nhiều loại rau màu bị úng nước, làm năng suất giảm. Trong đó, loại cây bị ảnh hưởng nhiều nhất là ớt. Trời đang nắng gắt, mấy ngày nay bất chợt mưa nhiều làm cho ớt bị thối rễ, khó phát triển. Để đối phó tình trạng này, các xã viên đã khai thông cho nước không còn đọng trong ruộng.

Ca Linh