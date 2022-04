Chương trình đã diễn ra sôi động

Đại diện Trần Anh Group cho biết chương trình này là một trong chuỗi hoạt động của Khu Đô thị Phúc An Asuka do Trần Anh Group tổ chức, nhằm tạo nên điểm giao lưu văn hóa mới cho cộng đồng cư dân tại TP Châu Đốc. Đồng thời, tạo tiền đề để truyền tải thông điệp của dự án Khu Đô thị Phúc An Asuka đến với mọi người – Một khu đô thị đa tiện ích, chuẩn sống phong cách Nhật đầu tiên tại thành phố lễ hội Châu Đốc.

Ông Hà Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc Trần Anh Group, phát biểu tại sự kiện

Sự kiện được đầu tư với dàn âm thanh, ánh sáng hoành tráng và sân khấu cao đến 20m, ngang 50m. Từ xa, khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh cũng như ánh sáng mãn nhãn.

Điểm nhấn của sự kiện là nằm trong Khu Đô thị Phúc An Asuka, nơi sở hữu tổ hợp tiện ích công viên Nhật đầu tiên tại TP Châu Đốc. Với cầu Nhật và cánh đồng diều đa sắc màu đã thu hút người tham quan đến check-in, lưu giữ lại những hình ảnh độc đáo chỉ có tại Phúc An Asuka.

Trong suốt 3 giờ, khán giả đã cùng "cháy" với những màn trình diễn đặc sắc, như: trình diễn âm thanh ánh sáng - hỏa thuật mê hoặc, DJ, ca múa nhạc sôi động....được dàn nghệ sĩ, ban nhạc nổi tiếng thể hiện.

Nhiều tiết mục hấp dẫn được trình diễn bởi nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam

Song song với sự kiện, hơn 30 gian hàng ẩm thực hội tụ, từ ẩm thực Việt đến ẩm thực Nhật đã mang lại những giây phút vui vẻ, ý nghĩa cho người dân khu vực.

Sự kiện đã thu hút hơn 1.000 người tham gia

Anh Hồ Long (ngụ TP Châu Đốc), chia sẻ: "Lần đầu tiên mình được tham dự sự kiện quy mô và chuyên nghiệp như thế này, đúng là rất mới mẻ với người dân ở Châu Đốc. Mình có bạn từ Tri Tôn cách 50km cũng chạy lên để tham dự. Ngoài sự kiện lớn, những khu vực được bày trí cũng rất công phu. Hy vọng Trần Anh Group sẽ tổ chức nhiều sự kiện như vậy nữa trong tương lai".

Chương trình nghệ thuật hòa âm ánh sáng tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 30-4 và 1-5, hứa hẹn với nhiều nội dung hấp dẫn.