Trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể

Từ ngày 20 đến 24-4, tại TP Châu Đốc đã diễn ra Ngày hội Mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022. Ngày hội có quy mô 180 gian hàng của 150 đơn vị đến từ An Giang và 19 tỉnh, thành phố. Không gian ngày hội chia làm 3 khu vực: Khu tái hiện đời sống văn hóa cộng đồng 4 dân tộc Kinh - Khmer - Chăm - Hoa, trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản An Giang, đặc biệt là mắm Châu Đốc; khu triển lãm các tỉnh, thành; khu không gian văn hóa ẩm thực và giao lưu văn hóa cộng đồng của các tỉnh, thành.

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng sự kiện này là động lực mạnh mẽ thúc đẩy kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các nhà sản xuất và các đầu mối tiêu thụ, định hướng phát triển sản xuất sản phẩm theo nhu cầu phát triển của thị trường. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu các sản phẩm và hỗ trợ nông dân, HTX, tổ hợp tác hoàn thành chỉ tiêu chất lượng, nhãn hiệu của từng sản phẩm làm ra. "Đi xa hơn nữa, chúng tôi muốn tiến tới luân phiên tổ chức ngày hội mắm tại các tỉnh, thành của Nam Bộ, để từ đó có cơ sở dữ liệu trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới" - ông Thư nhấn mạnh.

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng và huy hiệu xác nhận kỷ lục "TP Châu Đốc, tỉnh An Giang - Địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam Bộ nhất tại Việt Nam". Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng vinh danh, trao tặng kỷ vật cho 17 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh mắm truyền thống, những đơn vị góp phần tạo nên danh tiếng nghề mắm hơn 100 năm qua của vùng đồng bằng châu thổ.