Miền Trung dự báo tiếp tục mưa lớn tới 700 mm, diễn biến phức tạp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Trung dự báo tiếp tục mưa lớn tới 700 mm, diễn biến phức tạp

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An từ ngày 30-10 đến ngày 4-11 có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 204 ngày 30-10 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.

Miền Trung mưa lớn 700 mm , Thủ tướng chỉ đạo ứng phó hiệu quả - Ảnh 1.

Di tích Kinh thành Huế bị ngập trong nước lũ trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình mưa lớn còn diễn ra phức tạp tại các tỉnh khu vực miền Trung; riêng đối với các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An từ ngày 30-10 đến ngày 4-11 do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Để ứng phó có hiệu quả với diễn biến bất thường của thời tiết, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị chỉ đạo tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích; cứu chữa miễn phí cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo quy định và phong tục của địa phương, của dân tộc.

"Bằng mọi biện pháp tiếp cận cho được tất cả các khu vực còn đang bị chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở để kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho các hộ dân, đưa người bị thương, người ốm đến bệnh viện để cứu chữa; rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, gửi Bộ Tài chính để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời chậm nhất trong ngày 1-11-2025; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở. Tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở" - Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng) tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mỳ, sữa, hàng cứu trợ,… cho người dân vùng còn bị chia cắt; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp; Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung sửa chữa, khôi phục nhanh nhất hệ thống điện; Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh các tuyến giao thông trọng yếu phục vụ dân sinh và công tác vận chuyển hàng cứu trợ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay để người dân, doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất - kinh doanh.

Tin liên quan

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Trị biến thành "biển nước"

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Trị biến thành "biển nước"

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) bị ngập sâu, lực lượng CSGT phải túc trực để phân luồng, cảnh báo nguy hiểm.

ngập lụt hậu quả mưa lũ Thủ tướng chỉ đạo miền Trung mưa lớn đợt mưa mới ở miền trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo