Do thay đổi thiết kế

Ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, cho hay công trình cầu Trà Đình chưa thể hoàn thành do thiếu kinh phí. Theo ông Sơn, cầu Trà Đình có 2 hợp phần, phần cầu chính do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, phần đường dẫn do UBND huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư. Ban đầu, dự toán kinh phí hơn 30 tỉ đồng gồm cả phần cầu chính và đường dẫn. Tuy nhiên, quá trình làm cầu thay đổi thiết kế, làm cao hơn để vượt lũ nên phần cầu đã mất hơn 30 tỉ đồng. Riêng phần đường dẫn cần khoảng 20 tỉ đồng mới có thể thực hiện được.

UBND huyện Quế Sơn đang cố gắng cân đối các nguồn và đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí để sớm làm đường dẫn. Huyện đang khẩn trương nhưng vẫn chưa rõ khi nào hoàn thành.