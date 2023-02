Ngày 24-2, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 vừa xây dựng, giới thiệu 42 tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.



Tour rafting chèo thuyền vượt thác khám phá sông Sêrêpốk huyền thoại

Theo đó, có 12 doanh nghiệp lữ hành đăng ký, xây dựng 42 chương trình tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Đây là một trong 18 hoạt động chính thức của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Các tour du lịch đa dạng sản phẩm cho du khách lựa chọn, linh động về thời gian để du khách có thể tham gia các hoạt động chính của lễ hội.

Điển hình, tour rafting chèo thuyền vượt thác, du khách sẽ đạp xe đi thác Gia Long, leo núi, chèo thuyền khám phá sông Sêrêpốk huyền thoại. Hay tour Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, du khách sẽ được trải nghiệm, tìm hiểu về bến nước, tượng nhà mồ, lễ cúng sức khỏe cho voi và hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng ở Đắk Lắk. Nhiều tour du lịch khác hướng tới quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, tôn vinh người trồng, tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu lịch sử cà phê, quy trình trồng, chăm sóc, chế biến, thưởng thức sản phẩm cà phê…

Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 là cơ hội để tỉnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk và tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch đến du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng đến với người dân, du khách các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị kinh doanh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá dịch vụ, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm… để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.