Cuối tháng 3 vừa qua, tại cuộc họp rà soát các dự án lớn tại vùng Đông của Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo kết luận của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu chấm dứt thực hiện các dự án chậm trễ, lựa chọn nhà đầu tư khác đối với 3 dự án, đốc thúc 12 dự án sớm triển khai theo đúng cam kết.



Ì ạch, "chết yểu"

Từ năm 2016, khi cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn hoàn thành và tuyến đường 129 nối TP Hội An với các huyện phía Nam của Quảng Nam được đưa vào sử dụng, khu vực ven biển tỉnh này đón hàng loạt dự án có quy mô từ vài ngàn đến vài chục ngàn tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều dự án tỉ đô triển khai ì ạch, có dự án "chết yểu". Điển hình là dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC của Công ty CP Quốc tế Nam Hội An tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC bị “treo” 4 năm qua, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng . Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Tháng 3-2017, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên với tổng diện tích khoảng 199 ha, vốn đăng ký 4.300 tỉ đồng. Dự án chia làm 3 giai đoạn, nhà đầu tư cam kết đến quý I/2019 đưa vào hoạt động giai đoạn 1, hoàn thành toàn bộ dự án vào quý IV/2021. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư chưa tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), chưa ký quỹ bảo đảm, không thực hiện thủ tục giãn tiến độ... Dự án bị "treo" 4 năm qua khiến người dân trong vùng gặp khó khăn trong việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, tách thửa đất… Họ nhiều lần phản ánh, bày tỏ ý kiến bức xúc tại các buổi tiếp xúc cử tri của chính quyền địa phương. Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư dự án trên.

Qua rà soát, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thay thế Công ty CP Tập đoàn T&T (gọi tắt là Công ty T&T) thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Điện Dương (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến lên đến gần 32.000 tỉ đồng. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho Công ty T&T lựa chọn địa điểm nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư, chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Trong khi đó, dự án Trường ĐH Phan Châu Trinh tại xã Cẩm Thanh, TP Hội An do chậm triển khai dù đã được cấp đất sạch từ năm 2016 nên cũng bị yêu cầu dừng thực hiện.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đôn đốc 12 dự án khác triển khai theo tiến độ cam kết. Cụ thể, đó là các dự án: KCN công nghệ cao Đông Quảng Nam của Công ty T&T, Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An của Công ty CP Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng, Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương của Công ty CP Đạt Phương, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - Hàn Quốc của Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc…

Gỡ vướng cho doanh nghiệp

Tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 5-4, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng Quảng Nam tiến hành rà soát, thu hồi dự án chậm triển khai là để "làm sạch" môi trường đầu tư trên địa bàn.

"Quảng Nam rất tri ân, trân trọng các doanh nghiệp (DN) đến đầu tư trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho lao động của tỉnh. Tuy nhiên, đối với các dự án chậm triển khai, xí phần đất, tỉnh kiên quyết thu hồi. Đó cũng là cách để làm sạch hơn môi trường đầu tư kinh doanh" - ông Tân nhấn mạnh.

Cùng với việc siết chặt công tác quản lý dự án, UBND tỉnh Quảng Nam còn đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ DN sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động. Quảng Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB một số dự án trọng điểm do ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - làm trưởng ban.

Mới đây, ông Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát kết quả các địa phương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết những kiến nghị của DN tại các thông báo tiếp DN định kỳ từ năm 2019 đến nay. Qua đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về các nội dung đã giải quyết, các nội dung tồn tại thì phải nêu rõ lý do và đề xuất chuẩn bị nội dung theo nhóm chuyên đề, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tiếp DN trực tuyến. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân liên quan việc chậm thực hiện các nội dung về giải quyết kiến nghị của DN.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Trí Thanh cho biết Quảng Nam đã có chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển không gian và hạ tầng vùng Đông theo hướng hợp lý, phát huy hiệu quả cao và bền vững hơn. Theo đó, Quảng Nam sẽ rà soát, đánh giá lại việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn này để xem xét điều chỉnh hoặc hủy bỏ những dự án kéo dài, không có khả năng triển khai tiếp, không phù hợp với quy hoạch. Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ những vướng mắc làm trở ngại hoạt động của các dự án nhằm tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi hơn. Tỉnh đã ban hành các quy định về lựa chọn nhà đầu tư, chuẩn bị ban hành quy định về quản lý hoạt động đầu tư để đưa hoạt động đầu tư đi vào nền nếp, công khai, minh bạch.