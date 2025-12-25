HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

MIK Group rút khỏi siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sơn Nhung

(NLĐO)- MIK Group chủ động rút khỏi liên danh dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng và chuyển nhượng phần vốn góp cho Đại Quang Minh.

Tập đoàn MIK (MIK Group) vừa có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi Liên danh các nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, sau khi nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết một cách tổng thể toàn bộ dự án, MIK Group nhận thấy Liên danh các Nhà đầu tư là các Tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước. Do đó, Tập đoàn MIK Group rút khỏi liên danh các nhà đầu tư sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án.

Trên tinh thần đồng thuận và vì mục tiêu chung của dự án, MIK Group đã làm việc với Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh các nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên.

- Ảnh 1.

Ảnh phối cảnh siêu dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Theo MIK Group, dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là siêu dự án trọng điểm, có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội và nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết và xây dựng cảnh quan. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỉ đồng

Việc MIK Group chủ động xin rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu liên danh, được xem là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và triển khai Dự án trong thời gian tới.

Sau khi rút khỏi liên danh các nhà đầu tư, MIK Group sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phát triển các dự án đô thị, nhà ở chất lượng cao, quy mô lớn tại các khu vực đô thị trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 498/NQ-HĐND về việc cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.

Ngày 17-12, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6281/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) gồm Liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Hòa Phát.


Tin liên quan

Tập đoàn Đèo Cả học hỏi kinh nghiệm Hàn Quốc cho dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng

Tập đoàn Đèo Cả học hỏi kinh nghiệm Hàn Quốc cho dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng

Nhằm chuẩn bị nguồn lực và kinh nghiệm cho dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng, Tập đoàn Đèo Cả đã làm việc với lãnh đạo thành phố Seoul cùng nhiều doanh nghiệp.

Dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng trị giá 300.000 tỉ đồng được đề xuất làm như thế nào?

(NLĐO) - Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest đề xuất xây dựng dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỉ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà đầu tư Đại Quang Minh MIK Group Dự án Đại lộ Cảnh quan sông Hồng
