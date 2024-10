Siêu phẩm The Substance sẽ ra mắt khán giả Việt

Bộ phim đã gây chấn động tại Cannes 2024 - The Substance của đạo diễn Coralie Fargeat - nhận tràng pháo tay dài 13 phút và giành giải "Kịch bản xuất sắc nhất", dự kiến sẽ ra mắt tại Việt Nam vào đầu tháng 11- 2024. Đây là dự án đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc đưa những siêu phẩm quốc tế về thị trường Việt Nam.

Ông Bùi Quang Minh (Minh Beta) đã giữ đúng lời hứa khi khẳng định sẽ làm được việc không chỉ mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế mà còn đáp ứng được nhu cầu giải trí ngày càng cao của khán giả trong nước.



Ông Minh Beta khẳng định: "Chúng tôi luôn mong muốn đưa những tác phẩm đẳng cấp, có giá trị đến với người dân Việt Nam. Việc đưa The Substance về Việt Nam là minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm của chúng tôi".

Theo Chủ tịch Beta Group: "Thể loại Body Horror vốn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Bộ phim được đưa về Việt Nam với thời lượng gần như giữ nguyên, giúp khán giả Việt Nam có thể thưởng thức bộ phim gần nhất với bản gốc" - ông Minh chia sẻ.

Shark Minh chia sẻ thêm về lý do chọn đưa The Substance về Việt Nam: "Đây là một bộ phim đầy tính nghệ thuật và độc đáo trong cách thể hiện. Nó đặt ra nhiều câu hỏi về vẻ đẹp, quyền lực và sự đánh đổi của con người. Tôi tin rằng khán giả Việt Nam sẽ cảm thấy thích thú và đồng cảm với thông điệp sâu sắc này".

Shark Minh đem siêu phẩm về Việt Nam như đã hứa

Phim sẽ đến với khán giả từ ngày 1-11

Không chỉ đơn thuần là doanh nhân, Shark Minh Beta còn mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật và điện ảnh. Trong những năm qua, ông đã liên tục góp phần đưa nhiều dự án có giá trị, mang tính nghệ thuật cao đến với công chúng. Có thể kể tới "Những đứa trẻ trong sương" hay "Đào, Phở, và Piano" - các tác phẩm không chỉ gây tiếng vang trong giới chuyên môn mà còn chạm đến trái tim của nhiều khán giả yêu nghệ thuật.

Ông Bùi Quang Minh chia sẻ: "Tôi biết rằng việc phát hành những bộ phim nghệ thuật luôn có những đặc thù riêng, chưa kể việc phải cạnh tranh với các phim thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn làm hết sức mình để đưa các tác phẩm giá trị tới công chúng, phục vụ nhu cầu thưởng thức và của người dân Việt Nam. Tôi tin vào giá trị lâu dài mà điện ảnh nghệ thuật mang lại".

Shark Minh hay còn gọi là Minh Beta

Đối với ông Minh, điện ảnh không chỉ là một ngành công nghiệp, mà còn là phương tiện truyền tải những giá trị văn hóa, nghệ thuật sâu sắc. "Mỗi bộ phim là một câu chuyện, một thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến khán giả. Tôi hy vọng thông qua những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, chúng ta có thể phát triển hơn nữa nền điện ảnh nghệ thuật và thẩm mỹ cảm thụ, bởi điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn để suy ngẫm và cảm nhận" - ông Minh tâm huyết chia sẻ thêm.

Phim kể về Elizabeth Sparkle (Demi Moore thủ vai), một minh tinh đã trải qua thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp và nhan sắc. Tuy nhiên, với vẻ đẹp dần phai tàn, cô đã tìm đến một loại thuốc bí hiểm từ thị trường chợ đen để tạo ra phiên bản trẻ trung hơn của chính mình (Margaret Qualley thủ vai). Sự thay đổi này không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn mở ra những biến đổi kinh hoàng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Với kịch bản đầy ám ảnh và màn hóa thân tuyệt vời của dàn diễn viên đình đám, "The Substance" hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả yêu thích dòng phim kinh dị và khám phá ranh giới giữa sắc đẹp, quyền lực, và nỗi ám ảnh của con người. Trên trang bình phim Rotten Tomatoes, phim nhận được số điểm 8,4/10. Trên trang Metacritic, phim nhận được 83/100 điểm. Đây được xem là những điểm số lý tưởng cho thấy phim đang được giới phê bình thống nhất đánh giá cao.

Siêu sao Demi Moore đã có tác phẩm tuyệt vời

Báo The Telegraph nhận định "The Substance đúng nghĩa là một siêu phẩm kinh dị chấn động địa cầu". Tờ IndieWire đánh giá phim là "một siêu phẩm kinh điển, táo bạo của thể loại phim kinh dị xoay quanh cơ thể người". The Substance xứng đáng là phim kinh dị vừa có chất nghệ thuật vừa có tính giải trí ấn tượng nhất năm nay.