Minh Hằng không nghĩ quá nhiều về chi phí khi làm MV

Minh Hằng lộ rõ khả năng đạo diễn khi làm MV

Minh Hằng biết rất rõ khả năng bản thân

Minh Hằng thông báo trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm DIRECTOR. Chỉ bằng hình ảnh cầm chiếc "CD Nhạc Dance", Minh Hằng khiến cộng đồng fan hào hứng để lại hàng nghìn lượt bình luận và tương tác trên mạng xã hội.

Đến Poster MV DIRECTOR, Minh Hằng xuất hiện cùng mái tóc ngắn màu bạch kim, trang phục cá tính, đặc biệt gây sốt với nhan sắc không tuổi và thần thái cuốn hút. Đến tối ngày 10-11, Teaser MV DIRECTOR đã chính thức lên sóng - chỉ vỏn vẹn 13 giây nhưng đủ tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ bởi phần hiệu ứng đậm chất điện ảnh, tạo hình thời trang cực chất và nhạc Dance sôi động.

Teaser hé lộ loạt tạo hình ấn tượng của Minh Hằng từ trưởng thành, quyến rũ đến cá tính, nổi loạn, thể hiện sự độc lập và dám bứt phá khỏi khuôn mẫu để tỏa sáng theo cách riêng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Minh Hằng liên tục biến hóa qua nhiều phong cách, thay đổi kiểu tóc, trang phục nhưng luôn giữ vững thần thái tự tin. Teaser MV DIRECTOR "nhá hàng" một câu hát trên nền giai điệu bắt tai: "Like a movie, I'm a director" (Tạm dịch: Như một thước phim, tôi chính là đạo diễn của cuộc đời mình).

Đây chính là tuyên ngôn mạnh mẽ về khả năng tự chủ cuộc đời mình - một thông điệp rất gần gũi với những phụ nữ hiện đại, mà Minh Hằng mong muốn gửi gắm trong sản phẩm mới.

Để có thể đem đến một ca khúc có nội dung và màu sắc đúng nhất với bản thân ở thời điểm hiện tại, Minh Hằng đã đồng hành cùng DTAP xuyên suốt quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc cho DIRECTOR.

Minh Hằng bắt tay cùng DTAP

Minh Hằng tái xuất sau 7 năm đầy ấn tượng

Hé lộ về lần đầu tiên hợp tác với DTAP, Minh Hằng chia sẻ: "Đầu tiên, tôi thấy DTAP là nhóm sản xuất âm nhạc rất chuyên nghiệp và làm nhạc thời thượng. Khi làm việc, chúng tôi lập nên một lộ trình kỹ càng, ngồi lại lắng nghe sở thích, sở trường của nhau để từ đó tìm ra hướng đi đúng đắn với Minh Hằng ở hiện tại.

Tôi luôn tìm hiểu và hỏi các bạn có gợi ý gì mới cho tôi ở hành trình âm nhạc phía trước không? Tôi rất cởi mở lắng nghe những ý kiến đóng góp. Tôi nghĩ nếu mình muốn có một kết quả như mong đợi, thì mình phải làm rất nhiều điều trước kia mình chưa từng làm".

Nói về sản phẩm đánh dấu sự tái xuất sau 7 năm, Minh Hằng cho biết: "Tôi không nghĩ quá nhiều về chi phí. Thay vào đó, tôi tập trung vào ý tưởng, nội dung, hình ảnh để khi truyền tải ra ngoài, sản phẩm có thể dễ dàng chạm đến khán giả. Đó mới là tiêu chí đầu tiên tôi nghĩ đến khi làm MV".

Theo chia sẻ từ ê kíp, Minh Hằng đều trực tiếp tham gia khâu sản xuất. "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khả năng nắm bắt hình ảnh của bản thân - chị biết rõ đâu là góc độ, màu sắc và phong cách tôn được cá tính riêng, nên việc trao đổi giữa stylist và nghệ sĩ diễn ra rất mượt mà"- ê kíp chia sẻ.

Chồng Minh Hằng là trưởng fanclub Minh Hằng

Chồng Minh Hằng quảng cáo cho vợ

Nhân dịp Minh Hằng trở lại Vpop sau 7 năm, chồng của cô - doanh nhân Quốc Bảo - đã hết lòng ủng hộ vợ bằng cách treo biển quảng cáo hoành tráng cho MV DIRECTOR ở chuỗi sân Pickleball mà anh đang sở hữu.

Trước đó, khi Minh Hằng tham gia concert Chị đẹp đạp gió, chồng của cô cũng chạy hàng loạt biển quảng cáo tại các địa điểm hot ở TP HCM. Hành động ngọt ngào này khiến cộng đồng fan thích thú gọi anh là "Trưởng FC của Chị đẹp Minh Hằng".