Giải trí

Minh Hằng tái xuất sau 7 năm

Thùy Trang

(NLĐO) - Minh Hằng "đánh up" fans với thông báo trở lại đường đua Vpop sau 7 năm, với nhạc dance.

Minh Hằng đánh úp fan

Minh Hằng tái xuất sau 7 năm - Ảnh 1.

Minh Hằng tái xuất

Tối 3-11, Minh Hằng bất ngờ công bố trở lại đường đua âm nhạc và đăng tải một Teaser Poster trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ khiến người hâm mộ hào hứng qua lời khẳng định: "Nhạc Dance is back" (Tạm dịch: Nhạc Dance đã trở lại) và hình ảnh bàn tay đeo găng da trắng đầy cá tính đang cầm một chiếc đĩa CD.

Trên bề mặt đĩa phản chiếu khuôn mặt của Minh Hằng mà điểm nhấn là đôi môi mờ ảo, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Tổng thể Teaser Poster được thiết kế theo hơi hướng hiện đại, nhưng vẫn có cả sự hoài niệm về những năm 2000 - thời kỳ vàng son của những CD nhạc dance, cũng chính là giai đoạn Minh Hằng hoạt động sôi nổi ở Vpop.

Minh Hằng hé lộ ca khúc mới mang tên "DIRECTOR" (đạo diễn) thể hiện ẩn ý hãy làm chủ cuộc đời mình như đạo diễn làm một bộ phim, cũng chỉ vai trò diễn viên của Minh Hằng.

Đặc biệt, Minh Hằng còn viết ở phần chia sẻ Teaser Poster: "Drama follow my aura. Do you wanna see my POV?" (Tạm dịch: Drama theo sau hào quang của tôi. Bạn muốn thử nhìn mọi thứ theo cách của tôi không?).

Nội dung tựa như một tuyên ngôn mạnh mẽ, thẳng thắn trong câu nói này đủ để khán giả trông đợi vào màn trở lại sôi động, mang đậm dấu ấn của Minh Hằng ở thời điểm hiện tại.

Minh Hằng với tuyên ngôn gây chú ý

Minh Hằng tái xuất sau 7 năm - Ảnh 2.

Minh Hằng luôn biết cách nhìn vào chính mình

Không chỉ "nhá hàng" về sản phẩm "DIRECTOR", thông qua Teaser Poster, Minh Hằng đã gợi nhắc về một khoảnh khắc gắn liền với sự nghiệp ca hát của mình. Cách đây hơn 10 năm, video "tặng một CD nhạc dance" của Minh Hằng bỗng trở thành một tình huống hài hước, thu về nhiều lượt bình luận và lan tỏa trên mạng xã hội.

Sau này, Minh Hằng cũng từng lên tiếng giải thích về vấn đề này trước truyền thông, qua đó, khán giả cũng có cái nhìn thấu đáo hơn và cảm thông cho hành động xuất phát từ sự tự nhiên, gần gũi của nữ ca sĩ. Mỗi khi nhắc lại, câu chuyện này vừa là một kỷ niệm giữa Minh Hằng và các fan, vừa là một bài học đáng nhớ trên hành trình làm nghề với cá nhân nữ nghệ sĩ.

Sản phẩm âm nhạc chuẩn bị lên sóng đánh dấu sự trở lại của Minh Hằng sau 7 năm kể từ MV "Em xin anh", phát hành vào tháng 6-2018. Những năm gần đây, tuy không ra mắt MV mới, nhưng Minh Hằng vẫn chăm chỉ hoạt động giải trí khi tham gia các dự án phim điện ảnh, chương trình truyền hình thực tế và trở thành đại sứ thương hiệu, hay gương mặt đồng hành cùng nhiều nhãn hàng lớn nhỏ tại Việt Nam.

Giữa năm 2022, Minh Hằng thông báo kết hôn và sau đó sinh con đầu lòng vào năm 2023 rồi dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Dẫu vậy trên mạng xã hội, những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc của Minh Hằng bên chồng con cũng nhận được lượt tương tác "khủng" từ cộng đồng mạng, cho thấy sức hút rất lớn của nữ ca sĩ từ sự nghiệp tới cuộc sống cá nhân.

Minh Hằng đã có sự bùng nổ

Minh Hằng tái xuất sau 7 năm - Ảnh 3.

Minh Hằng đã có 1 năm bùng nổ

Đến năm 2024, Minh Hằng góp mặt trong chương trình "Chị đẹp đạp gió" và thành công bước vào đội hình xuất sắc nhất - Hoa đạp gió gồm 10 "Chị đẹp" cũng như giành giải thưởng "Chị đẹp được yêu thích nhất".

Từ những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu "Chị đẹp đạp gió", Minh Hằng nhận được sự yêu mến và ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Khi chương trình vừa kết thúc, người hâm mộ cũng bày tỏ mong đợi Minh Hằng sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc chính thức.

Đón nhận tình cảm ấy, Minh Hằng đã bắt đầu ấp ủ kế hoạch dành tặng khán giả một "món quà tinh thần", cũng như để đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của mình với sự lột xác cả về tinh thần ca hát và hình ảnh.

Minh Hằng tái xuất sau 7 năm - Ảnh 4.

Minh Hằng đã nghỉ ngơi đủ để trở lại

Nói về màn trở lại với MV "DIRECTOR", Minh Hằng chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp nhất để mình trở lại với âm nhạc. Thời gian vừa qua, tôi đã được nghỉ ngơi, tập trung vào vai trò làm vợ và làm mẹ, cũng như thử thách mình ở các lĩnh vực công việc khác.

Đến khi tham gia "Chị đẹp đạp gió", nguồn cảm hứng làm nhạc, trình diễn và đứng trên sân khấu bắt đầu quay lại trong tôi. Sự ủng hộ quý giá của khán giả dành cho tôi sau nhiều năm vắng bóng cũng là động lực rất lớn, tiếp thêm năng lượng cho tôi thực hiện sản phẩm mới.

Tuy nhiên, tôi cũng mất khá nhiều thời gian để sản xuất được một single phù hợp với những mong muốn và định hướng của bản thân ở thời điểm hiện tại. Tôi hy vọng MV DIRECTOR sẽ xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả".

Tin liên quan

Ca sĩ - diễn viên Minh Hằng: thiên thời - địa lợi - nhân hòa

Ca sĩ - diễn viên Minh Hằng: thiên thời - địa lợi - nhân hòa

(NLĐO) - Minh Hằng cho biết cô đã có những bước khởi đầu tuyệt vời, đúng với dự tính của mình để bùng nổ trong năm mới 2025.

Võ Hạ Trâm nức nở vì "Điều ước của mẹ"

(NLĐO) - Chương trình “Điều ước của mẹ” tôn vinh nghị lực, lan tỏa năng lượng sống tích cực, giúp phụ nữ Việt tìm lại ước mơ và khởi đầu hạnh phúc mới.

Lời xin lỗi của vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê

(NLĐO)- Hoa hậu H'hen Niê lên tiếng xin lỗi về những hình ảnh và câu chuyện gần đây của 2 vợ chồng.

