Giải trí

Minh tinh Bạch Lộc thắng kiện kẻ xúc phạm, phỉ báng

Minh Khuê

(NLĐO) - Bạch Lộc đã thắng kiện kẻ xúc phạm, phỉ báng cô trên nền tảng mạng xã hội, cố tình chỉnh sửa ảnh để bôi nhọ.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 16-1 thông tin bị đơn và người giám hộ đã công khai xin lỗi Bạch Lộc sau khi thua kiện minh tinh này.

Theo đó, bị đơn đã đăng tải lên tài khoản mạng xã hội weibo những lời lẽ xúc phạm, phỉ báng Bạch Lộ. Không dừng lại, người này còn cố tình chỉnh sửa ảnh để bôi nhọ. Những bài đăng sai sự thật và vô trách nhiệm trở thành tin đồn lan tỏa gây ảnh hưởng hình ảnh Bạch Lộ.

Minh tinh Bạch Lộc thắng kiện kẻ xúc phạm, phỉ báng - Ảnh 1.

Bạch Lộc có tên thật là Bạch Mộng Nghiên

Minh tinh Bạch Lộc thắng kiện kẻ xúc phạm, phỉ báng - Ảnh 2.

Cô là diễn viên kiêm ca sĩ

Minh tinh Bạch Lộc thắng kiện kẻ xúc phạm, phỉ báng - Ảnh 3.

Cô tham gia nhiều phim

Minh tinh Bạch Lộc thắng kiện kẻ xúc phạm, phỉ báng - Ảnh 4.

Có vị thế trong làng phim Hoa ngữ

Tòa kết luận những hành vi của bị đơn đã vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh, xâm phạm quyền riêng tư, tạo tác động tiêu cực đối với Bạch Lộ. Người giám hộ cho bị đơn đã lơ là trong việc giám sát nên cũng phải chịu trách nhiệm cùng.

Nhận thức về hành vi sai trái của mình, phía bị đơn đã gửi lời xin lỗi đến Bạch Lộ.

Bạch Lộ sinh năm 1994, được biết đến rộng rãi qua các phim: "Chiêu diêu", "Học viện quân sự liệt hỏa", "Châu Sinh Như Cố", "Trường nguyệt tẫn minh", "Dĩ ái vi doanh", "Ninh An như mộng", "Bạch nguyệt phạn tinh", "Lâm giang tiên"…

Cô tham gia nhiều chương trình truyền hình, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trải dài khắp châu Á.

Tin liên quan

Ca sĩ Cliff Richard thắng kiện BBC về cách tác nghiệp báo chí

Ca sĩ Cliff Richard thắng kiện BBC về cách tác nghiệp báo chí

(NLĐO) - Nam ca sĩ người Anh Cliff Richard được Tòa án Tối cao Anh tuyên thắng kiện BBC trong vụ kiện về quyền riêng tư vào ngày 18-7, được bồi thường 273.00 USD.

Tài tử Hugh Grant thắng kiện chống nghe lén

(NLĐO) - Nam diễn viên người Anh Hugh Grant đã giải quyết vụ kiện chống lại Mirror Group Newspapers (MGN) sau khi tập đoàn này thừa nhận các phóng viên thuộc 3 tờ báo lá cải của họ đã nghe lén hộp thư thoại của anh suốt 10 năm qua để lấy tin.

Diễn viên hài thắng kiện tạp chí hàng triệu USD

(NLĐO) - Nữ diễn viên hài người Úc Rebel Wilson ngày 13-9 được tòa án xử thắng kiện tập đoàn truyền thông Bauer, nhận bồi thường 3.69 triệu USD.

