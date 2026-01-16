Minh tinh Bạch Lộc thắng kiện kẻ xúc phạm, phỉ báng

Truyền thông Hoa ngữ ngày 16-1 thông tin bị đơn và người giám hộ đã công khai xin lỗi Bạch Lộc sau khi thua kiện minh tinh này.

Theo đó, bị đơn đã đăng tải lên tài khoản mạng xã hội weibo những lời lẽ xúc phạm, phỉ báng Bạch Lộ. Không dừng lại, người này còn cố tình chỉnh sửa ảnh để bôi nhọ. Những bài đăng sai sự thật và vô trách nhiệm trở thành tin đồn lan tỏa gây ảnh hưởng hình ảnh Bạch Lộ.

Tòa kết luận những hành vi của bị đơn đã vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh, xâm phạm quyền riêng tư, tạo tác động tiêu cực đối với Bạch Lộ. Người giám hộ cho bị đơn đã lơ là trong việc giám sát nên cũng phải chịu trách nhiệm cùng.

Nhận thức về hành vi sai trái của mình, phía bị đơn đã gửi lời xin lỗi đến Bạch Lộ.

Bạch Lộ sinh năm 1994, được biết đến rộng rãi qua các phim: "Chiêu diêu", "Học viện quân sự liệt hỏa", "Châu Sinh Như Cố", "Trường nguyệt tẫn minh", "Dĩ ái vi doanh", "Ninh An như mộng", "Bạch nguyệt phạn tinh", "Lâm giang tiên"…

Cô tham gia nhiều chương trình truyền hình, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trải dài khắp châu Á.