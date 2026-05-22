Minh tinh Châu Dã lộ video clip hôn bạn trai

Cánh săn ảnh đã tung video clip quay cảnh Châu Dã tình tứ bên bạn trai vào sáng 22-5 trên mạng xã hội Weibo. Thông tin lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo đó, Châu Dã được cho là đã đến chung cư cao cấp gặp một người đàn ông ngay sau khi cô trở lại Bắc Kinh – Trung Quốc. Cả hai hôn nhau khi gặp mặt, có những cử chỉ thể hiện sự âu yếm, thân mật.

Nhiều đồn đoán cho rằng người hẹn hò cùng Châu Dã là nam diễn viên mới nổi Chu Hạo Kỳ. Một số khác lại bác bỏ, cho rằng người này không hoạt động trong giới giải trí.

Hiện tại, Châu Dã vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Công chúng có ý kiến trái ngược nhau nhưng đều cho rằng ở độ tuổi 28, Châu Dã có quyền tự do yêu đương và gặp gỡ bạn trai của mình. Việc cánh săn ảnh đeo bám, tự ý quay video clip lại và phát tán là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của nữ diễn viên.

Châu Dã sinh năm 1998 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô học chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nổi tiếng với vai Ngụy Lai trong phim "Em của thời niên thiếu".

Với vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút, Châu Dã được mời tham gia rất nhiều phim: "Đếm ngược nói yêu em", "Ngang qua thị trấn ngàn mây", "Hộ tâm", "Rất nhớ, rất nhớ anh"…