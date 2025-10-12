HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Minh tinh phim "Bố già" qua đời

Minh Khuê

(NLĐO) – Minh tinh Diane Keaton, từng vào vai Kay Adams trong loạt phim "Bố già", qua đời ngày 11-10, hưởng thọ 79 tuổi.

Theo People, người phát ngôn của Diane Keaton đã xác nhận thông tin minh tinh qua đời tại California – Mỹ ngày 11-10 (giờ địa phương).

"Hiện tại, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết nào. Gia đình của bà yêu cầu được tôn trọng quyền riêng tư trong thời điểm đau buồn này" – người phát ngôn chia sẻ.

Minh tinh phim "Bố già" qua đời - Ảnh 1.

Diane Keaton qua đời tuổi 79

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc bà. Minh tinh này từng cho biết bị ung thư da từ năm 21 tuổi và mắc chứng rối loạn ăn uống.

Sinh năm 1946 tại Los Angeles – Mỹ, Diane Keaton từng tham gia các câu lạc bộ ca hát, diễn xuất ở trường. Năm 1969, bà tham gia phim điện ảnh "Lovers and Other Strangers" sau thời gian hoạt động như diễn viên sân khấu kịch. Sau đó, bà tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình: "Love, American Style", "Night Gallery", "Mannix"…

Năm 1972, một năm bước ngoặt, bà tham gia vai Kay Adams trong loạt phim "Bố già", tạo được tiếng vang lớn khi tác phẩm trở thành phim có doanh thu cao nhất trong năm, giành được Giải thưởng Viện hàn lâm cho hạng mục "Phim hay nhất".

Những phim đáng chú ý khác có: "Sleeper", "Love and Death", "Interiors", "Manhattan"… Phim mang bà đến đỉnh cao trong sự nghiệp là "Annie Hall".

Những phim bà tham gia vào năm 2024 có: "Arthur's Whisky", "Summer Camp". Bà nhận nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Trong đó, vai nữ chính phim "Annie Hall" mang về cho bà tượng vàng Oscar và Quả cầu vàng.

Minh tinh phim "Bố già" qua đời - Ảnh 2.

Bà để lại dấu ấn trong nhiều phim

Minh tinh phim "Bố già" qua đời - Ảnh 3.

Từng thắng Oscar với tác phẩm "Annie Hall"

 

Tin liên quan

Tài tử "Nghề siêu khó" qua đời trong xe hơi

Tài tử "Nghề siêu khó" qua đời trong xe hơi

(NLĐO) – Tài tử Hàn Quốc Song Young-kyu, 54 tuổi, tham gia nhiều phim: "Nghề siêu khó", "Hyena", "Penthouse"… được phát hiện qua đời trong xe hơi.

Minh tinh "Hoa trong ngục" qua đời tuổi 31

(NLĐO) – Nữ diễn viên Hàn Quốc Kang Seo-ha, từng đóng nhiều phim trong đó có "Hoa trong ngục", qua đời ngày 14-7, hưởng dương 31 tuổi.

Nam ca sĩ qua đời tuổi 23 vì bạo bệnh

(NLĐO) - Nam ca sĩ Shim Jaehyun, cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng F.ABLE, qua đời ở tuổi 23 sau thời gian chiến đấu bệnh bạch cầu.

qua đời thương tiếc phim bố già Diane Keaton
