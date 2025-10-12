Minh tinh phim "Bố già" qua đời

Theo People, người phát ngôn của Diane Keaton đã xác nhận thông tin minh tinh qua đời tại California – Mỹ ngày 11-10 (giờ địa phương).

"Hiện tại, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết nào. Gia đình của bà yêu cầu được tôn trọng quyền riêng tư trong thời điểm đau buồn này" – người phát ngôn chia sẻ.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc bà. Minh tinh này từng cho biết bị ung thư da từ năm 21 tuổi và mắc chứng rối loạn ăn uống.

Sinh năm 1946 tại Los Angeles – Mỹ, Diane Keaton từng tham gia các câu lạc bộ ca hát, diễn xuất ở trường. Năm 1969, bà tham gia phim điện ảnh "Lovers and Other Strangers" sau thời gian hoạt động như diễn viên sân khấu kịch. Sau đó, bà tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình: "Love, American Style", "Night Gallery", "Mannix"…

Năm 1972, một năm bước ngoặt, bà tham gia vai Kay Adams trong loạt phim "Bố già", tạo được tiếng vang lớn khi tác phẩm trở thành phim có doanh thu cao nhất trong năm, giành được Giải thưởng Viện hàn lâm cho hạng mục "Phim hay nhất".

Những phim đáng chú ý khác có: "Sleeper", "Love and Death", "Interiors", "Manhattan"… Phim mang bà đến đỉnh cao trong sự nghiệp là "Annie Hall".

Những phim bà tham gia vào năm 2024 có: "Arthur's Whisky", "Summer Camp". Bà nhận nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Trong đó, vai nữ chính phim "Annie Hall" mang về cho bà tượng vàng Oscar và Quả cầu vàng.

