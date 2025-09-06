Giang Tổ Bình tố bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay clip

Truyền thông Hoa ngữ thông tin về việc Giang Tổ Bình lên tiếng tố cáo Cung Ích Đình – Con trai Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập Cung Mỹ Phú. Theo minh tinh, Cung Ích Đình đã chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp cô và quay lại video clip, thậm chí còn livestream toàn bộ quá trình cho bạn bè xem.

Minh tinh Giang Tổ Bình

Cô lên tiếng tố cáo bị cưỡng hiếp

Vụ việc xảy ra vào tháng 6, thời điểm cả hai đã chia tay nhau. Cung Ích Đình đã bám theo cô về nhà, đánh tráo thuốc của trị bệnh tim của cô thành thuốc mê và hành động như đã kể.

Sau khi tỉnh lại, Giang Tổ Bình yêu cầu xóa video clip thì bị đe dọa đã lưu video clip lên tài khoản iCloud. Đồng thời, Cung Ích Đình còn lợi dụng quyền lực của phụ huynh để nhiều lần quấy rối các nữ đồng nghiệp khác, bao gồm nhân viên trong đài.

Ngày 18-8, Giang Tổ Bình từng lấy danh nghĩa là kể chuyện của một người bạn, tố rằng người bạn này của cô đã bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay lại video clip. Đến ngày 5-9, cô công khai thừa nhận nạn nhân là bản thân mình chứ không phải người bạn nào. Cô giấu danh tính vì lo mẹ đang mắc bệnh tim nặng sẽ không chịu được cú sốc này.

Cung Ích Đình thừa nhận yêu đương, phản bác cáo buộc cưỡng hiếp

Sau khi Giang Tổ Bình ra mặt tố cáo, một nữ sinh đại học cũng lên tiếng cáo buộc Cung Ích Đình đã gửi tin nhắn quấy rối tình dục cô với câu từ thô thiển: "Muốn quan hệ tình dục không?", "Ngực của bạn to quá"…

Giang Tổ Bình đóng nhiều phim

Tạo dựng được sự nghiệp của mình

Một nữ trợ lý khác cũng buộc phải nghỉ việc do không chịu đựng được việc bị Cung Ích Đình quấy rối. Cô tiết lộ rằng gã ta cũng cưỡng bức một nhân viên nữ sau khi say rượu.

Cung Ích Đình đã lên tiếng thừa nhận có quan hệ yêu đương với Giang Tổ Bình suốt 8 tháng (từ tháng 10-2024 đến tháng 8-2025). Tuy nhiên, anh phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp, khẳng định minh tinh vì thất bại tình cảm mà bịa đặt toàn bộ câu chuyện. Đồng thời, anh dọa sẽ khởi kiện nếu Giang Tổ Bình không ngừng vu khống.

Sự việc vẫn đang được điều tra, gây ồn ào làng giải trí. Giang Tổ Bình sinh năm 1978, cô từng tham gia nhiều phim: "Đời sống chợ đêm", "Công chúa Hoài Ngọc", "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài", "Vì yêu", "Yên vũ Giang Nam", "Thiên hạ đệ nhất trạng", "Đại thời đại", "Thiên chi kiêu nữ"…