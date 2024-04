Minh Tú diện lại mẫu áo dài cưới của mẹ, gây xúc động

Minh Tú và chồng, Christopher trong ngày cưới vừa diễn ra

Minh Tú và Christopher trải qua hơn một thập kỷ quen biết trước khi trở thành vợ chồng hợp pháp vào ngày 5-4 vừa qua. Cặp đôi chính thức lên xe hoa vào ngày 13-4, sự kiện trở thành tâm điểm chú ý những ngày qua khi nàng siêu mẫu liên tục tung những bộ ảnh cưới ấn tượng với hình ảnh cô dâu hiện đại, gợi cảm.



Tuy nhiên Minh Tú gây bất ngờ lớn trong hình ảnh nàng dâu truyền thống vào ngày cưới. Cô được NTK "ruột" Chung Thanh Phong thiết kế tà áo dài đỏ thắm phối áo choàng ren trắng như một nàng dâu thế kỷ trước.

Theo đó, chiếc áo dài đỏ được cắt may phom dáng truyền thống vừa khít với số đo của nàng siêu mẫu, được Chung Thanh Phong mô phỏng từ trang phục cưới của mẹ Minh Tú, vẹn nguyên nét đẹp của chiếc áo dài cổ truyền thập niên 80.

Với gam màu đỏ tượng trương cho hỷ sự, cô dâu đội thêm mấn đỏ ton sur ton, khoác áo ren trắng nền nã, tone trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên giúp cho Minh Tú nổi bật hơn rất nhiều.

Ảnh cưới của ba mẹ Minh Tú

Để tổng thể thêm phần chỉn chu, Minh Tú lựa chọn trang sức cưới Trầu Cau PNJ với hình tượng chủ đạo là hình ảnh trầu têm cánh phượng - nét đặc trưng của văn hóa trầu cau Việt Nam. Hình tượng trầu têm cánh phượng trong BST tạo nét lá trầu theo cánh phượng uyển chuyển bên ngoài bao bọc bên trong là quả cau thể hiện ý nghĩa về sự hòa hợp và tình cảm sắt son của đôi lứa. Sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại từ trang phục, lối trang điểm đến trang sức vừa tăng nét duyên rạng rỡ, tự tin của cô dâu trong ngày cưới, vừa tôn vẻ dịu dàng đằm thắm của Minh Tú.

Trang phục cưới này không chỉ gây bất ngờ cho các fan của Minh Tú mà còn gây xúc động cho chính thân sinh của cô. Với Minh Tú cô tin rằng khi mẹ nhìn thấy hình ảnh của mình hôm nay sẽ nhớ đến ngày hạnh phúc của mình. Đây chính là món quà ý nghĩa mà Minh Tú dành tặng mẹ trong ngày về nhà chồng. Đó cũng là lý do khi cô nhờ cậy Chung Thanh Phong thực hiện trang phục cưới cho ngày trọng đại, cô tin mình diện chiếc áo dài này lên người sẽ mang lại cảm giác như đó là một chiếc áo dài hạnh phúc, cũng giống mẹ, đã chọn đúng người, được trao truyền sự may mắn, vẹn tròn để bước vào cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Không gian cưới đầy thú vị

Không chỉ chú trọng vào trang phục, không gian hôn lễ cũng được đầu tư chỉn chu, mang lại cảm giác ấm cúng sang trọng. Không gian hôn lễ của Minh Tú được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi, có màu trắng chủ đạo, đặc biệt là có nhiều điểm nhấn đậm nét văn hoá truyền thống như hoa sen, đèn lồng, nón quai thao, màn trúc…

Theo cô dâu, hôn lễ được tổ chức theo phong cách truyền thống để chú rể người Đức cảm nhận rõ nét văn hóa cưới của người Việt. Và trang phục cưới của Minh Tú đã nhận được rất nhiều sự khen ngợi, thích thú của cộng đồng mạng. "Tôi thích áo dài cưới của Minh Tú quá, rất giống trang phục của mẹ tôi ngày trước. Hẳn mẹ Minh Tú rất xúc động", một bình luận nhận được nhiều lượt like.

Tạo hình cưới của Minh Tú tạo cảm hứng cho nhiều người

Minh Tú quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam.

Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022)...