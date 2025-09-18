HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Minio Green bất ngờ "lộ diện" tại thủ đô Hà Nội

Nguyễn Hải

(NLĐO) -Xe điện mini VinFast Minio Green được nhiều người mong đợi đã bất ngờ xuất hiện tại thủ đô Hà Nội

Ngày 18-9, mẫu xe mini đàn em của VinFast VF 3 là Minio Green bất ngờ lộ diện tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội).  Mẫu xe nhỏ gọn nhưng đảm bảo phục vụ được 4 người với thiết kế bắt mắt, thu hút nhiều người tại cung thể thao.

Chiếc VinFast Minio Green xuất hiện "bằng da bằng thịt" - Ảnh 1.

Mẫu xe VinFast Minio Green

Mẫu xe được VinFast thông tin sẽ giao cho khách hàng trong tháng 8. Tuy nhiên, thời hạn này chưa thể thực hiện được. 

Chiếc VinFast Minio Green xuất hiện "bằng da bằng thịt" - Ảnh 2.

Đầu xe được nhận xét khá đẹp

Nguyên nhân chậm trễ là do hãng xe điện Việt thay đổi kỹ thuật và kế hoạch sản xuất đối với mẫu xe này. Theo đó, hãng xe điện VinFast nâng cấp dung lượng và công nghệ pin cho mẫu xe Minio Green nhằm cải thiện hiệu năng vận hành từ 15,2 kWh lên 18,5 kWh, nhờ đó giúp quãng đường di chuyển từ 170 km lên 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Đồng thời hệ thống điện – điện tử cũng như động cơ điện cũng được chuyển từ nền tảng 100V sang 400V giúp rút ngắn thời gian sạc từ 10% đến 70% chỉ còn hơn 30 phút.

Chiếc VinFast Minio Green xuất hiện "bằng da bằng thịt" - Ảnh 3.

Bên trong xe Minio Green

Xe Minio Green có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 3.090 x 1.496 x 1.625 (mm) và chiều dài cơ sở 2.065 mm, khoảng sáng gầm 155 mm, la zăng 13 inch, dẫn động cầu trước, hệ thống phanh đĩa và tang trống, đèn chiếu sáng led, đóng mở cốp chỉnh cơ, hệ thống máy lạnh chỉnh cơ.

Dự kiến, mẫu xe có thể được giao đến tay khách hàng trong tháng 12, với mức giá 269 triệu đồng.

Tin liên quan

Doanh thu toàn cầu của VinFast tăng vọt

Doanh thu toàn cầu của VinFast tăng vọt

(NLĐO) - Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng số ô tô điện được VinFast bàn giao lên tới 72.167 chiếc, tăng 223% so với nửa đầu năm ngoái.

VinFast electric buses are coming to Europe

(NLĐO) - VinFast says this product line will meet the demand for green transportation and expand its presence in the European market.

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

(NLĐO)- Những mẫu xe điện của VinFast được phủ nhiều gam màu và họa tiết lạ mắt, rực rỡ.

