Minio Green bất ngờ "lộ diện" tại thủ đô Hà Nội

Ngày 18-9, mẫu xe mini đàn em của VinFast VF 3 là Minio Green bất ngờ lộ diện tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội). Mẫu xe nhỏ gọn nhưng đảm bảo phục vụ được 4 người với thiết kế bắt mắt, thu hút nhiều người tại cung thể thao.

Mẫu xe VinFast Minio Green

Mẫu xe được VinFast thông tin sẽ giao cho khách hàng trong tháng 8. Tuy nhiên, thời hạn này chưa thể thực hiện được.

Đầu xe được nhận xét khá đẹp

Nguyên nhân chậm trễ là do hãng xe điện Việt thay đổi kỹ thuật và kế hoạch sản xuất đối với mẫu xe này. Theo đó, hãng xe điện VinFast nâng cấp dung lượng và công nghệ pin cho mẫu xe Minio Green nhằm cải thiện hiệu năng vận hành từ 15,2 kWh lên 18,5 kWh, nhờ đó giúp quãng đường di chuyển từ 170 km lên 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Đồng thời hệ thống điện – điện tử cũng như động cơ điện cũng được chuyển từ nền tảng 100V sang 400V giúp rút ngắn thời gian sạc từ 10% đến 70% chỉ còn hơn 30 phút.

Bên trong xe Minio Green

Xe Minio Green có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 3.090 x 1.496 x 1.625 (mm) và chiều dài cơ sở 2.065 mm, khoảng sáng gầm 155 mm, la zăng 13 inch, dẫn động cầu trước, hệ thống phanh đĩa và tang trống, đèn chiếu sáng led, đóng mở cốp chỉnh cơ, hệ thống máy lạnh chỉnh cơ.

Dự kiến, mẫu xe có thể được giao đến tay khách hàng trong tháng 12, với mức giá 269 triệu đồng.