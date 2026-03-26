Giải trí

"Mợ chảnh" Jun Ji-hyun tái xuất điện ảnh sau 11 năm vắng bóng

Minh Khuê

(NLĐO) – Minh tinh Jung Ji-hyun, còn có biệt danh "mợ chảnh" của Hàn Quốc, đã trở lại màn ảnh rộng sau 11 năm, với phim về đại dịch xác sống.

Jung Ji-hyun đóng chính trong phim sắp ra mắt "Colony" của đạo diễn Yeon Sang-ho. Cô hóa thân vai Kwon Se-jeong - một nhà công nghệ sinh học và là lãnh đạo nhóm người sống sót do đại dịch zombie (xác sống).

Cô có tính cách không chịu đựng được bất công. Chuyên gia công nghệ sinh học này phân tích các mô hình tiến hóa của những cá thể bị nhiễm bệnh và làm mọi thứ có thể để sống sót.

"Tôi là người hâm mộ của đạo diễn Yeon Sang-ho. Thêm vào đó, kịch bản ngắn gọn nhưng hấp dẫn thực sự thu hút tôi" – "mợ chảnh" hé lộ lý do tham gia phim "Colony".

Đây là lần đầu tiên Jung Ji-hyun hợp tác cùng đạo diễn Yeon Sang-ho. Đạo diễn này đã hết lời khen ngợi diễn xuất của cô, đặc biệt khả năng nhập vai chứng tỏ "danh xứng với thực".

Phim điện ảnh gần nhất minh tinh này tham gia là "Assassination" năm 2015, cô vào vai một nữ chiến binh đấu tranh giành độc lập. Trước đó, cô tham gia nhiều vai khác nhau thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, từ tên trộm tinh ranh trong "The Thieves" cho đến vợ của một điệp viên bí mật trong "Berlin".

Jun Ji-hyun là ngôi sao lớn trên màn ảnh, cô còn từng góp mặt trong nhiều phim gồm: "Vì sao đưa anh tới", "Huyền thoại biển xanh", "Cô nàng ngổ ngáo", "Bí ẩn núi Jiri"… 

Cô đã được vinh danh với hơn 25 giải thưởng về diễn xuất.

tái xuất mợ chảnh Jun Ji-hyun Jung Ji-hyun đạo diễn Yeon Sang-ho
