Mở đường bay thẳng Việt Nam - Ethiopia

Chiều 15-4, với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã trao Thư chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Hãng hàng không Ethiopia Airlines.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng trao Thư chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Hãng hàng không Ethiopia Airlines. Ảnh: Hữu Hưng

Theo đó, Ethiopia Airlines mở đường bay thẳng kết nối hai thủ đô Hà Nội (Việt Nam) và Addis Ababa (Ethiopia). Theo kế hoạch, đường bay mới kết nối thủ đô hai nước sẽ khai trương vào tháng 7 năm nay.

Đây là đường bay thẳng duy nhất tính đến thời điểm hiện nay sẽ được thực hiện nhằm tạo điều kiện kết nối giao thương giữa hai nước nói riêng và giữa Việt Nam với châu Phi nói chung.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Abiy Ahmed đã chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại và Hội nhập Ethiopia, Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia. Trước đó, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Hiệp hội ngành Ethiopia.

Trong hội đàm trước đó, hai Thủ tướng cho rằng hợp tác kinh tế hiện chưa tương xứng với quy mô và tiềm năng của hai bên, khi mà hai nước có tổng quy mô thị trường trên 230 triệu dân và có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu của hai khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên trao đổi đàm phán các hiệp định, thỏa thuận cơ bản nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác kinh tế; nghiên cứu thúc đẩy đa dạng hóa các mặt hàng thương mại, xác định danh mục và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường của một số hàng hóa xuất, nhập khẩu thế mạnh của mỗi nước; nhất trí trao đổi và giới thiệu các dự án đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng như viễn thông, chuyển đổi số, khai khoáng, sản xuất hàng công nghiệp và tiêu dùng, phát triển công nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo...

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, kết nối giao thông vận tải, đặc biệt là hàng không.

Hai Thủ tướng giao các Bộ, ngành hai nước tích cực triển khai các văn kiện được ký nhân chuyến thăm lần này, đồng thời sớm thúc đẩy đàm phán ký kết các văn kiện cơ bản khác như Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Thỏa thuận hợp tác về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Ethiopia, mong muốn Ethiopia ủng hộ Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Phi (AU) và các nước Đông phần châu Phi.

Về an ninh, an toàn tại các vùng biển, hai bên nhất trí tầm quan trọng của Biển Đông và Biển Đỏ trong giao thông hàng hải quốc tế. Hai bên nhất trí về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải tại hai khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Ethiopia trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Ethiopia. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui vẻ nhận lời.

Ethiopia được coi là điểm sáng về phát triển kinh tế tại châu Phi, là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn nhất châu lục. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,2% năm 2024 và dự kiến đạt 8,4% năm 2025. Ethiopia hiện là nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Phi và lớn thứ 5 châu Phi. Với vị trí trung tâm ở vùng Sừng châu Phi, cửa ngõ của khu vực Đông Phi, Ethiopia là nơi đóng trụ sở/văn phòng đại diện khu vực của hơn 90 tổ chức quốc tế và khu vực.