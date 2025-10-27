Mở đường cho kinh tế biển bứt phá

Tỉnh Vĩnh Long sau khi hợp nhất có bờ biển dài khoảng 130 km. Kết hợp với hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ, nhất là tuyến đường động lực ven biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, địa phương này đang đẩy mạnh khai phá kinh tế biển.

Nhiều tiềm năng song thiếu sức bật

Vĩnh Long có nhiều điều kiện để hình thành hành lang kinh tế biển và logistics, giữ vai trò là cửa ngõ xuất khẩu chiến lược của khu vực ĐBSCL. Cửa Định An có thể tiếp nhận tàu biển đến 50.000 tấn vào sông Hậu là lợi thế hạ tầng nền tảng, động lực quan trọng thúc đẩy liên kết vùng. Đây là tiền đề để Vĩnh Long phát triển thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, kết nối mạng lưới thương mại quốc tế.

Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho thấy toàn tỉnh có khoảng 97.750 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng khai thác tăng bình quân 5%/năm. Nhiều doanh nghiệp (DN) đã đầu tư chế biến sản phẩm tôm, cá tra, nghêu, sò..., góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản - nông sản năm 2024 của tỉnh vượt 1,5 tỉ USD.

Du khách tham quan cánh đồng điện gió ven biển Cà Mau. Ảnh: VÂN DU

Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long - kinh tế biển và năng lượng sạch của tỉnh phát triển chưa tương xứng. "Một số dự án còn chậm tiến độ, thiếu đồng bộ, chưa đủ sức hút với các DN, tập đoàn lớn có yêu cầu cao về hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng. Tuyến ven biển, luồng Định An chưa được khai thác triệt để; chuỗi giá trị cảng biển - logistics - công nghiệp - dịch vụ chưa hình thành rõ nét. Ngoài ra, tình trạng xói lở, xâm nhập mặn, nước biển dâng... cũng đe dọa sự phát triển bền vững" - ông nhận định.

TP Cần Thơ cũng đang từng bước phát huy lợi thế bờ biển dài 72 km. Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với trọng tâm là đưa bến cảng ngoài khơi cửa Trần Đề trở thành cảng cửa ngõ toàn vùng, giúp xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thuận lợi hơn, giảm chi phí và thời gian.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TP Cần Thơ, nhận xét với bờ biển dài và vùng bãi bồi ven biển rộng lớn - trên 50.000 ha, địa phương này có điều kiện phát triển điện gió và năng lượng mặt trời. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi của Cần Thơ, thời gian qua, 2 công ty đã đầu tư khai thác du lịch biển đảo với tuyến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo, góp phần phát triển du lịch biển của thành phố.

Dù vậy, Sở NN-MT TP Cần Thơ đánh giá bên cạnh những lợi thế, việc phát triển kinh tế biển của tỉnh cũng gặp phải một số khó khăn. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chưa được đầu tư đúng mức, thiếu khu vui chơi, giải trí để thu hút du khách nghỉ qua đêm tại vùng ven biển; lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản chưa gắn kết với việc tái tạo tài nguyên, bảo vệ môi trường; giá cả dịch vụ hậu cần nghề cá thiếu sức cạnh tranh nên chưa thu hút được tàu đánh bắt của các tỉnh, thành đến cập cảng; công nghiệp ven biển èo uột, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Chú trọng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, để kinh tế biển bứt phá, địa phương cần tập trung vào 3 nhiệm vụ.

Trước hết, Vĩnh Long cần mở rộng không gian phát triển kinh tế biển hiện đại với việc nghiên cứu lấn biển, xây dựng đô thị ven biển; hình thành hành lang kinh tế biển và trung tâm logistics tại Khu Kinh tế Định An. Tỉnh cần hình thành trung tâm năng lượng sạch quy mô quốc gia (phát triển mạnh điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối...). Bên cạnh đó, Vĩnh Long phải phát triển kinh tế xanh - tuần hoàn, chú trọng bảo tồn sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ cho rằng để khai thác hiệu quả kinh tế biển, thời gian tới, thành phố cần mở rộng quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo. Thành phố cần tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để khuyến khích nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển các dự án khai thác nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Ông Ngô Thái Chân nhìn nhận: "Cần Thơ cần đầu tư xây dựng, tổ chức khai thác đồng bộ, hiệu quả cảng nước sâu Trần Đề gắn với các dịch vụ hỗ trợ. Song song đó, thành phố cần phối hợp tổ chức khai thác hiệu quả hệ thống quốc lộ và các tuyến đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng logistics, đẩy mạnh phát triển vận tải nội địa, tham gia các chuỗi cung ứng vận tải trên cả nước và trong khu vực".

Phát triển du lịch biển Với bờ biển dài đến hơn 310 km và vùng ngư trường rộng lớn, Cà Mau có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển. Bên cạnh đó, những cánh đồng điện gió ven biển tuyệt đẹp không chỉ cung cấp nguồn năng lượng sạch mà còn là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, 16 nhà máy điện gió với tổng công suất trên 870 MW đã được đưa vào vận hành tại Cà Mau. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết trong chiến lược phát triển ngành du lịch địa phương, về lâu dài, tỉnh chú trọng đến du lịch biển. Địa phương sẽ tập trung phát triển hạ tầng du lịch biển; thu hút đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển Sông Đốc - Hòn Đá Bạc - Nhà Mát... Tỉnh An Giang cũng sở hữu bờ biển dài đến trên 200 km và vùng biển rộng lớn, đặc biệt là có nhiều hòn đảo xinh đẹp ở 3 đặc khu Kiên Hải, Thổ Chu, Phú Quốc, giàu tiềm năng phát triển du lịch biển tầm quốc tế. Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều đô thị sầm uất ven biển, ven sông. Những lợi thế ấy là tiền đề để An Giang vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực, với hệ sinh thái kinh tế liên hoàn. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đặt mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành địa phương phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Trong đó, 3 đô thị Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên là tam giác phát triển chính trong nền kinh tế biển, dịch vụ, thương mại của cả khu vực. Vân Du - Duy Nhân



