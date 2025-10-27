Mở đường cho kinh tế biển bứt phá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Mở đường cho kinh tế biển bứt phá

CA LINH

Với bờ biển kéo dài, các địa phương khu vực ĐBSCL như Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang và TP Cần Thơ đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển kinh tế biển

Tỉnh Vĩnh Long sau khi hợp nhất có bờ biển dài khoảng 130 km. Kết hợp với hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ, nhất là tuyến đường động lực ven biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, địa phương này đang đẩy mạnh khai phá kinh tế biển.

Nhiều tiềm năng song thiếu sức bật

Vĩnh Long có nhiều điều kiện để hình thành hành lang kinh tế biển và logistics, giữ vai trò là cửa ngõ xuất khẩu chiến lược của khu vực ĐBSCL. Cửa Định An có thể tiếp nhận tàu biển đến 50.000 tấn vào sông Hậu là lợi thế hạ tầng nền tảng, động lực quan trọng thúc đẩy liên kết vùng. Đây là tiền đề để Vĩnh Long phát triển thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, kết nối mạng lưới thương mại quốc tế.

Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho thấy toàn tỉnh có khoảng 97.750 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng khai thác tăng bình quân 5%/năm. Nhiều doanh nghiệp (DN) đã đầu tư chế biến sản phẩm tôm, cá tra, nghêu, sò..., góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản - nông sản năm 2024 của tỉnh vượt 1,5 tỉ USD.

Mở đường cho kinh tế biển bứt phá - Ảnh 1.

Du khách tham quan cánh đồng điện gió ven biển Cà Mau. Ảnh: VÂN DU

Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long - kinh tế biển và năng lượng sạch của tỉnh phát triển chưa tương xứng. "Một số dự án còn chậm tiến độ, thiếu đồng bộ, chưa đủ sức hút với các DN, tập đoàn lớn có yêu cầu cao về hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng. Tuyến ven biển, luồng Định An chưa được khai thác triệt để; chuỗi giá trị cảng biển - logistics - công nghiệp - dịch vụ chưa hình thành rõ nét. Ngoài ra, tình trạng xói lở, xâm nhập mặn, nước biển dâng... cũng đe dọa sự phát triển bền vững" - ông nhận định.

TP Cần Thơ cũng đang từng bước phát huy lợi thế bờ biển dài 72 km. Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với trọng tâm là đưa bến cảng ngoài khơi cửa Trần Đề trở thành cảng cửa ngõ toàn vùng, giúp xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thuận lợi hơn, giảm chi phí và thời gian.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TP Cần Thơ, nhận xét với bờ biển dài và vùng bãi bồi ven biển rộng lớn - trên 50.000 ha, địa phương này có điều kiện phát triển điện gió và năng lượng mặt trời. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi của Cần Thơ, thời gian qua, 2 công ty đã đầu tư khai thác du lịch biển đảo với tuyến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo, góp phần phát triển du lịch biển của thành phố.

Dù vậy, Sở NN-MT TP Cần Thơ đánh giá bên cạnh những lợi thế, việc phát triển kinh tế biển của tỉnh cũng gặp phải một số khó khăn. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chưa được đầu tư đúng mức, thiếu khu vui chơi, giải trí để thu hút du khách nghỉ qua đêm tại vùng ven biển; lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản chưa gắn kết với việc tái tạo tài nguyên, bảo vệ môi trường; giá cả dịch vụ hậu cần nghề cá thiếu sức cạnh tranh nên chưa thu hút được tàu đánh bắt của các tỉnh, thành đến cập cảng; công nghiệp ven biển èo uột, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Chú trọng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, để kinh tế biển bứt phá, địa phương cần tập trung vào 3 nhiệm vụ.

Trước hết, Vĩnh Long cần mở rộng không gian phát triển kinh tế biển hiện đại với việc nghiên cứu lấn biển, xây dựng đô thị ven biển; hình thành hành lang kinh tế biển và trung tâm logistics tại Khu Kinh tế Định An. Tỉnh cần hình thành trung tâm năng lượng sạch quy mô quốc gia (phát triển mạnh điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối...). Bên cạnh đó, Vĩnh Long phải phát triển kinh tế xanh - tuần hoàn, chú trọng bảo tồn sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mở đường cho kinh tế biển bứt phá - Ảnh 2.

Tỉnh Vĩnh Long có nhiều điều kiện để hình thành hành lang kinh tế biển và logistics

Trong khi đó, giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ cho rằng để khai thác hiệu quả kinh tế biển, thời gian tới, thành phố cần mở rộng quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo. Thành phố cần tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để khuyến khích nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển các dự án khai thác nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Ông Ngô Thái Chân nhìn nhận: "Cần Thơ cần đầu tư xây dựng, tổ chức khai thác đồng bộ, hiệu quả cảng nước sâu Trần Đề gắn với các dịch vụ hỗ trợ. Song song đó, thành phố cần phối hợp tổ chức khai thác hiệu quả hệ thống quốc lộ và các tuyến đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng logistics, đẩy mạnh phát triển vận tải nội địa, tham gia các chuỗi cung ứng vận tải trên cả nước và trong khu vực". 

Phát triển du lịch biển

Với bờ biển dài đến hơn 310 km và vùng ngư trường rộng lớn, Cà Mau có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển. Bên cạnh đó, những cánh đồng điện gió ven biển tuyệt đẹp không chỉ cung cấp nguồn năng lượng sạch mà còn là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, 16 nhà máy điện gió với tổng công suất trên 870 MW đã được đưa vào vận hành tại Cà Mau.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết trong chiến lược phát triển ngành du lịch địa phương, về lâu dài, tỉnh chú trọng đến du lịch biển. Địa phương sẽ tập trung phát triển hạ tầng du lịch biển; thu hút đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển Sông Đốc - Hòn Đá Bạc - Nhà Mát...

Tỉnh An Giang cũng sở hữu bờ biển dài đến trên 200 km và vùng biển rộng lớn, đặc biệt là có nhiều hòn đảo xinh đẹp ở 3 đặc khu Kiên Hải, Thổ Chu, Phú Quốc, giàu tiềm năng phát triển du lịch biển tầm quốc tế. Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều đô thị sầm uất ven biển, ven sông.

Những lợi thế ấy là tiền đề để An Giang vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực, với hệ sinh thái kinh tế liên hoàn. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đặt mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành địa phương phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Trong đó, 3 đô thị Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên là tam giác phát triển chính trong nền kinh tế biển, dịch vụ, thương mại của cả khu vực.

Vân Du - Duy Nhân

Mở đường cho kinh tế biển bứt phá - Ảnh 3.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo